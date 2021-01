Le Parole del Vieusseux ripartono con Guido Tonelli

Sabato 16 gennaio alle 11 online sulla piattaforma virtuale Più Compagnia

Prosegue online il ciclo Le Parole del Vieusseux, uno degli appuntamenti più attesi del bicentenario del Gabinetto Vieusseux, che apre il 2021 con lo scienziato e ricercatore toscano Guido Tonelli, uno dei padri della scoperta del Bosone di Higgs, sulla parola SCIENZA

Il ciclo Le Parole del Vieusseux nasce con l'intento di ribadire e raccontare la modernità della visione culturale di Giovan Pietro Vieusseux e della sua famiglia. Ogni conferenza approfondisce infatti le “Parole” e i temi più significativi a rappresentare la storia e l’attività del Gabinetto - EUROPA, LIBRO, VIAGGIO, SCIENZA per citarne alcuni - in relazione al loro significato nel nostro tempo. Il ciclo si compone di dissertazioni agili e di impianto divulgativo sul significato attivo di altrettante singole parole, interpretate e raccontate da protagonisti della cultura, delle lettere e delle scienze.

Dopo i primi fortunati incontri del 2020 con Ferruccio De Bortoli (Europa), Michela Murgia (Comunicazione), Stefano Mancuso (Terra) e Francesca Mannocchi (Migrazione), le conferenze riprendono sabato 16 gennaio 2021 con Guido Tonelli e la parola SCIENZA, sempre in modalità online sulla piattaforma PiùCompagnia.