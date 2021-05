Le origini sanminiatesi della famiglia di Napoleone

"Noi & N", mostra a San Miniato

San Miniato ricorda il duecentesimo anniversario della morte di Napoleone con la mostra "Noi & N" che sarà inaugurata il prossimo 29 giugno nel museo del conservatorio di Santa Chiara dove resterà aperta fino al dieci luglio. Nella cittadina toscana erano infatti custodite le "patenti di nobiltà" che il futuro imperatore dovette esibire per garantirsi l'iscrizione all'accademia militare di Brienne, dove rimase dal 1779 al 1784. In programma per il dieci luglio anche una rievocazione storica in costume dedicata all'incontro avvenuto il dieci giugno 1796 tra Napoleone ed il suo lontano parente Filippo Buonaparte.