Le meraviglie della natura in 50 foto

Una mostra gli scatti della National Geographic Society organizzata dalla Fondazione Culturale Hermann Geiger raccoglie immagini naturalistiche per far riflettere su quanto sia meraviglioso il nostro fragile pianeta

Un viaggio tra le meraviglie della natura attraverso le foto mozzafiato della National Geographic Society. Cinquanta immagini naturalistiche, scattate dai fotografi più famosi, sono state raccolte a cura della Fondazione culturale Hermann Geiger nella mostra “What a Wonderful World”.

Incontri ravvicinati con temibili predatori, panorami mozzafiato catturati in vertiginose immagini aeree, singolari forme di vita dai luoghi più remoti del pianeta. Sono solo alcuni dei soggetti degli scatti che compongono la mostra fotografica «What a Wonderful World», organizzata dalla Fondazione Culturale Hermann Geiger in collaborazione con la National Geographic Society e curata da Alessandra Scalvini. L’esposizione sarà allestita dal 16 marzo al 28 aprile 2019 all’interno degli spazi espositivi della Fondazione, in piazza Guerrazzi 32 a Cecina (LI).

Cinquanta capolavori che uniscono scienza e arte, in grado di mostrare quanto il mondo sia meraviglioso in ogni suo aspetto: dal più piccolo insetto ai giganteschi cetacei, dalle imponenti formazioni geologiche agli eterei giochi di luce delle aurore boreali, dai roventi panorami africani alle gelide acque delle banchise polari. Le foto esposte provengono dall’archivio della National Geographic Society e sono state scattate da venti tra i fotografi più affermati nel campo della fotografia naturalistica: Paul Nicklen, Frans Lanting, George Steinmetz, Tim Laman, solo per citarne alcuni. Uomini e donne pieni di passione che, spesso rischiando la vita in condizioni a dir poco proibitive, sono riusciti a fissare in una fotografia perfetta l’immagine cercata in settimane di duro lavoro: ad esempio, la risalita dei pinguini imperatore dagli abissi dell’Antartide, o il rituale di corteggiamento della rara paradisea maggiore in cima agli alberi della foresta pluviale del Borneo, o ancora l’attimo in cui la luce dell’alba dipinge d’arancio le dune che fanno da sfondo ai secolari alberi riarsi del Dead Vlei namibiano. Dietro a ognuno di questi scatti ci sono ore di appostamenti, immersioni, arrampicate, pericoli e tentativi falliti, oltre che innumerevoli viaggi, scoperte scientifiche e storie da raccontare.

L’inedita selezione di foto tocca tutti e sette i continenti e costituisce un viaggio imperdibile fra le bellezze della Terra. Le stampe di grande formato permettono di ammirare al meglio i magnifici scatti. A corredo del percorso si trovano inoltre schede informative e videointerviste.

La mostra sarà aperta tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 16 alle 20 e avrà ingresso gratuito. Per l’occasione è realizzato un catalogo ed è previsto un calendario di visite guidate. Le date individuate sono quelle di giovedì 21 marzo, venerdì 29 marzo, mercoledì 3 aprile, martedì 9 aprile, lunedì 15 aprile. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle ore 18. Per partecipare sarà necessario prenotarsi, telefonando al numero 0586 635011 in orario di ufficio (lun-ven 9-13; 15-18,30), oppure rivolgendosi direttamente al desk della mostra.