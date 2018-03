Presentazione del libro di Nicola Censini, mercoledì 28 marzo 2018 ore 16, la Sala Gigli di Palazzo del Pegaso a Firenze

Mercoledì 28 marzo, alle ore 16 presso la Sala Gigli di Palazzo del Pegaso a Firenze (via Cavour 4), sarà presentato il libro di Nicola Censini “Le frontiere del quadrante mediorientale”, pubblicato da Aracne editrice.Il terremoto geopolitico che si è registrato negli ultimi anni a seguito delle Primavere arabe ha messo in discussione un intero assetto regionale. A distanza di pochi anni, molti dei paesi interessati dalle sommosse presentano ancora forti elementi d’instabilità e di precarietà. In molti casi sono ancora in corso guerre o aspri conflitti interni e, talvolta, anche i vari sistemi istituzionali, politici ed economici appaiono modesti o precari. Il volume analizza non solo i cambiamenti che si sono verificati nell’ambito del quadrante mediorientale del Mediterraneo Allargato all’indomani delle rivolte arabe, ma in prospettiva anche i lineamenti del nuovo scenario mondiale, sempre più multipolare e ancora in cerca di un suo equilibrio. Interverranno Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Stefano Scaramelli, Presidente Commissione Sanità e politiche sociali, Fabrizio Nevola, Grand’Ufficiale Consigliere della Presidenza della Repubblica e Carlo Simonetti, Responsabile Ufficio progetti della Fondazione Giovanni Paolo II. Sarà presente l’autore.

Nicola Censini ha conseguito nel 2017 il dottorato di ricerca in Geopolitica presso l’Università di Pisa. Dal 2014 lavora a Bruxelles presso il Parlamento europeo. Nel 2007–2009, dopo la laurea in Scienze internazionali e diplomatiche e un Master of Laws, ha promosso alcuni progetti di cooperazione internazionale in Israele e Palestina. Ha collaborato inoltre con la Fondazione Giovanni Paolo II, con l’associazione Rondine Cittadella della Pace, con Ucodep e con alcune società di consulenza in progettazione europea. È autore di La cooperazione internazionale in Palestina. Un impegno per la pace (2007). I suoi interessi di ricerca e di studio riguardano la storia e la geopolitica del Mediterraneo e del Medio Oriente.