Le città dei lettori secondo iLPassaparoladeiLibri.it

Anche quest'anno come è consuetudine della nostra redazione abbiamo aggiornato le statistiche degli iscritti al nostro gruppo FB per vedere da dove legge chi legge. Nessuna rilevante sorpresa, tra i dati che riguardano gli iscritti delle grandi città, Roma guida sempre indisturbata la classifica con oltre 18.000 iscritti, seguita da Milano che ne registra 9.000. Il rapporto tra abitanti e iscritti mantiene Firenze in prima posizione tra le grandi città con 6.600 iscritti, Torino scavalca Napoli in quarta posizione, Padova perde 3 posizioni, mentre Empoli resta la prima città non capoluogo di provincia con più di 1.000 iscritti.

Il nord mantiene il primato, ma anche il sud è ben posizionato, al centro domina la Toscana e la Capitale.

Tra gli iscritti residenti all’estero, la classifica è guidata dalla Svizzera, con 1.178 membri, seguono Regno Unito, Germania e Francia, mentre è Londra la città straniera con più iscritti (389).

Qui sotto trovate la classifica delle città con oltre 1.000 iscritti. Tra parentesi la posizione al 31 dicembre 2021:

1 - Roma 18.599

2 - Milano 9195

3 - Firenze 6.659

4 - Torino 5.532 - ( 5 + )

5 - Napoli 5.276 - (4 - )

6 - Genova 3.905

7 - Palermo 3.718

8 - Bologna 3.034

9 - Bari 2.431

10 - Cagliari 1.666 ( 12 + )

11 - Brescia 1.607

12 - Catania 1.540 ( 14 + )

13 - Padova 1.489 ( 10 - )

14 - Verona 1.418 ( 13 - )

15 - Prato 1.336

16 - Venezia 1.259 ( 18 + )

17 - Trieste 1.253

18 - Perugia 1.169

19 - Livorno 1.165

20 - Siena 1.079

21 - Empoli 1.067 ( 16 - )

22 - Parma 1.060 ( 24 + )

23 - Messina 1022

24 - Modena 1.010 ( 22 - )

Se volete sapere come è posizionata la vostra città scrivete alla redazione: redazione@unlibrotiralaltroovveroilpassaparoladeilibri.it

Chi pensa che “social network” sia solo sinonimo di disimpegno potrebbe ricredersi scoprendo che il gruppo FB Un libro tira l’altro ovvero il passaparola dei libri ha raggiunto, primo tra i gruppi in lingua italiana sull’argomento, il numero di 260.000 iscritti: duecentomila persone che ogni giorno entrano su fb per scambiarsi opinioni sui libri appena letti, chiedere consigli sulle future letture, confrontare pareri e cimentarsi nella difficile arte della recensione letteraria, il tutto senza influenze da parte di scrittori o editori, che nel gruppo non hanno la possibilità di promuovere alcuna iniziativa, ma possono partecipare soltanto in qualità di lettori.