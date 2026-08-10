Lavori per un nuovo allaccio fognario in via D’Annunzio

Da lunedì 10 agosto sono in programma i lavori di un nuovo allaccio fognario in via D’Annunzio con chiusura del tratto via del Pino-viale Duse. Percorso alternativo verso Settignano: viale Verga-via Tozzi. Itinerario alternativo verso viale Verga: via del Pino-via Ristori-viale Duse-rotonda all’incrocio con via Lungo l’Affrico-viale Duse. Termine previsto 14 agosto. Sempre da lunedì 10 agosto prenderanno il via alcuni interventi di restauro delle facciate di alcuni edifici in via Senese. Fino al 15 settembre sarà in vigore un restringimento di carreggiata dalla viabilità principale di via Senese a fine strada diramazione secondaria della strada senza sfondo con accesso ai numeri 97/99. Martedì 11 agosto sarà effettuato un trasloco con interruzione della circolazione in via Guelfa dalle 9 alle 17. Il tratto interessato è quello tra via Montanelli e via Nazionale. Prevista anche la revoca della corsia preferenziale su piazza Indipendenza tra via Ridolfi e via XXVII Aprile.