Lavori a Firenze, ecco le novità

Riqualificazione di carreggiata e marciapiedi in Borgo Allegri, nuovi marciapiedi in via dei Bastioni e la manutenzione della pista ciclabile in via Gubbio. E ancora le asfaltature notturne in zona Salviatino e lavori all’acquedotto in via Cimabue, via Pisana e via Reginaldo Giuliani. Sono alcuni dei principali interventi in programma la prossima settimana.

Lunedì 24 marzo inizieranno i lavori in Borgo Allegri che prevedono la riqualificazione di marciapiedi e carreggiata tra via Ghibellina e via dell'Agnolo. L'intervento prevede per i primi la realizzazione con lastrico nuovo, per la seconda la ricollocazione del lastrico esistente dopo il rifacimento della fondazione stradale. Il tratto interessato sarà quindi chiuso fino all’inizio di agosto. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via Ghibellina e diretti in via dell’Agnolo: via dei Macci-via dell’Agnolo.

Marciapiedi nuovi anche in via dei Bastioni. Dopo i lavori alla rete idrica adesso è la volta della realizzazione del marciapiede. Resta in vigore la chiusura da via Ser Ventura Monachi e viale Poggi fino al 20 giugno.

Prosegue anche il rifacimento delle piste ciclabili nel Quartiere 4. Dopo i lavori in via Massa adesso gli interventi via Gubbio e piazzetta Sansepolcro. Da lunedì 24 marzo e per un mese sono previsti restringimenti di carreggiata in via Gubbio nel tratto piazzetta Sansepolcro-via dell’Argingrosso verso quest’ultima. Restringimenti anche in piazzetta Sansepolcro da via Gubbio verso via Massa (anche con senso unico relativamente alla diramazione nell’isola spartitraffico centrale lato giardino) e da via Massa verso via Gubbio. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via dell’Argingrosso: via Santa Maria a Cintoia-viale Canova-via Chiusi-piazzetta Sansepolcro.

La prossima settimana sono in programma lavori di asfaltatura in zona del Salviatino. Si inizia nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 marzo (orario 21-6) in via Lungo l’Affrico all’intersezione con via del Salviatino. L’intervento è articolato in due fasi: si inizia con il divieto di transito sulla direttrice via Lungo l’Affrico (tra via del Palmerino e via del Salviatino)-via di Camerata (tra via del Frullino e via del Palmerino)-via del Palmerino (tra via di Camerata e via Lungo l’Affrico).

Chiusa anche la corsia di immissione nella rotatoria di via del Salviatino mentre nella corsia di uscita sarà istituito un senso unico alternato. Nella seconda fase saranno in vigore solo i provvedimenti nell’area della rotatoria. A seguire, da martedì 25 a venerdì 28 marzo, l’asfaltatura interesserà viale Righi (lato di via Lungo l’Affrico) e l’area di intersezione tra via Nullo e viale Ojetti. I lavori saranno effettuati sempre in orario notturno (21-6) e prevedono l’interruzione della circolazione in viale Righi (tra largo Capei e via Lungo l’Affrico), in viale Ojetti (da viale Righi alla corsia di rientro da via Lungo l’Affrico), in via Lungo l’Affrico (da via dei Niccoli a viale Righi solo nella rotatoria e la corsia di viabilità principale), via Nullo (da viale Bertani a viale Ojetti).

Viabilità alternativa per i veicoli provenienti da via Lungo l’Affrico e diretti in viale Righi: corsia di immissione in viale Ojetti all’intersezione con via dei Niccoli-viale Ojetto-via Belgioso-piazza Fardella di Torrearsa-via Bronzetti-via Casterl Fidardo-largo Capei. Viabilità alternativa per i veicoli provenienti da viale Righi e diretti in via del Salviatino: via Bandi-piazza Fardella di Torrearsa-via Belgioso-viale Ojetti-corsia di immissione in via Lungo l’Affrico-corsia secondaria di via Lungo l’Affrico.

Viabilità alternativa per i veicoli aventi larghezza inferiore ai 2,10 metri in ingresso da via del Salviatino e via Lungo l’Affrico: via del Cantone-via del Confine-via Benedetto da Maiano-via D’Annunzio-via Fontebuoni. Successivamente i cantieri per il rifacimento si sposteranno in via Nullo. Nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 marzo prevista la chiusura del tratto via Bertani-viale. Ojetti. Circolazione interrotta in viale Righi (nel ramo di immissione in via Nullo) e via Nullo con chiusura della corsia preferenziale da via Nullo in immissione su viale Ojetti.

Viabilità alternativa: viale Righi-viale Ojetti-via Belgioso-piazza Fardella di Torrearsa-via Fratelli Bronzetti-via di Castelfidardo.

Ecco gli altri principali lavori.

Via Cimabue: inizieranno lunedì 24 marzo i lavori di realizzazione di una cameretta dell’acquedotto. Fino al 4 aprile la circolazione sarà interrotta tra via Scipione Ammirato e via Gioberti. Percorso alternativo: via Scipione Ammirato-via Capo di Mondo-via Gioberti.

Via Pietrapiana: da lunedì 24 marzo è in programma la realizzazione della postazione interrata per la raccolta dei rifiuti. Fino al 21 giugno la strada sarà chiusa tra via dei Pepi e piazza dei Ciompi; restringimenti in via Pietrapiana nella corsia proveniente da via dei Pepi e tra il numero civico 55 e via dei Pepi, in via Martiri del Popolo.

Via Mannelli: per lo scarico/carico di materiali per un cantiere edile lunedì 24 marzo sarà istituito un divieto di transito tra via Capo di Mondo e viale Mazzini in orario 9.30-16. Il provvedimento rimarrà in vigore fino al 22 aprile.

Via del Melarancio: per il rifacimento di un allaccio fognario da lunedì 24 a venerdì 28 marzo sarà interrotta la circolazione tra via del Giglio e piazza dell’Unità Italiana.

Via Laura: per un trasloco martedì 26 marzo (orario 9-19) la strada sarà chiusa tra Borgo Allegri e via della Pergola. Previsto il cambio di senso in via della Pergola da via della Colonna a via Laura.

Via La Marmora: per un intervento con piattaforma aerea dalle 22 di mercoledì 27 alle 5.30 di giovedì 28 marzo la strada sarà chiusa tra via Venezia e via Modena. Per la viabilità alternativa previsto il cambio del senso in via Cherubini (da via Venezia a via Modena) e via Modena (da via Cherubini a via La Marmora. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da San Marco e diretti in via Modena e via La Marmora: via Micheli-via Gino Capponi-via Venezia-via Cherubini-via Modena.

Via Valori: per lavori con piattaforma aerea la strada sarà chiusa venerdì 28 marzo dalle 10 alle 14 con interruzionen della circolazione tra viale Matteotti e via Pier Capponi.

Via delle Caldaie: ancora un trasloco in programma venerdì 28 marzo. Dalle 9 alle 18 sarà in vigore un divieto di transito tra via del Campuccio e via della Chiesa. Previsti cambi di senso in via del Campuccio e Borgo Tegolaio funzionali alla viabilità alternativa.

Via di Serumido: per la manutenzione della facciata di un immobile da venerdì 28 marzo scatterà la chiusura da via Da’ Mori a via Romana.

Via Pisana: per un nuovo allaccio alla rete idrica da venerdì 28 a lunedì 31 marzo sarà in vigore un divieto di transito tra via di Scandicci e via Veneziano. Itinerario alternativo: via Sant’Angelo-via Antonio del Pollaiolo-via Fra’ Diamante-via Masolino-via dell’Olivuzzo-via Veneziano.

Via Reginaldo Giuliani: anche in questo caso si tratta di lavori per un nuovo allaccio all’acquedotto con l’istituzione dalle 21 di venerdì 28 marzo di un divieto di transito tra via Nello Carrara-via Santo Stefano in Pane e via delle Panche. Viabilità alternativa verso piazza Dalmazia: via Santo Stefano in Pane-via delle Panche-via dello Steccuto-via Fantoni-via Panciatichi-via Reginaldo Giuliani-

Via Rismondo: sabato 29 marzo è in programma la movimentazione di macchinari con autogrù. Dalle 9 alle 19 sarà interrotta la circolazione tra via Sette Santi e via Rosolino Pilo.