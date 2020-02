Lavorare nel turismo con la Borsa Mercato Lavoro

Giovedì 20 febbraio alla Stazione Leopolda di Pisa dalle 10 del mattino. Iscrizioni on line

Pisa - Torna a Pisa per il secondo anno consecutivo la Borsa Mercato Lavoro dell'Ente Bilaterale del Turismo Toscano. “Una straordinaria opportunità per tutti coloro che sono in cerca di una occupazione” - annuncia il presidente dell'Ebtt Federico Pieragnoli: “Saranno più di 50 le aziende turistiche della provincia di Pisa presenti con propri stand pronte ad accogliere e a conoscere centinaia di giovani in cerca di occupazione e interessati a fare una esperienza di lavoro nel mondo del turismo. La vocazione turistica del territorio pisano è fuori discussione e la Borsa Mercato rappresenta un momento privilegiato di incrocio tra domanda di lavoro, che nel turismo esiste ed è molto forte, e offerta di professionalità in questo settore”.

L'appuntamento è per giovedì 20 febbraio alla Stazione Leopolda, dove i candidati potranno valutare le numerose offerte di lavoro per cuochi e personale di sala, bagnini e animatori di villaggi turistici, accompagnatori e tecnici del suolo, receptionist e manutentori e molte altre figure professionali provenienti da alberghi e strutture ricettive, ristoranti stellati e campeggi, stabilimenti balneari e pubblici esercizi.

L'invito alla partecipazione giunge anche dal vicepresidente dell'EBTT Roberto Betti: “La qualità del lavoro è al centro di iniziative come la Borsa Mercato del Lavoro, con le aziende iscritte all'Ebtt che applicano il contratto nazionale del lavoro e ricercano personale qualificato. Un bel contributo alla valorizzazione del turismo della nostra regione”.

L'ingresso è gratuito ed è consentito a partire dalla 10 della mattina fino alle ore 16 del pomeriggio. Per partecipare ai colloqui è necessario iscriversi sul sito www.borsamercatolavoro.it. Nel corso della mattinata è prevista una esibizione di showcooking interattivo ad opera di chef professionisti, previa prenotazione dei candidati. Il taglio del nastro è previso per le ore 10 alla presenza delle autorità.

La Borsa Mercato Lavoro è organizzata dall'Ente Bilaterale del Turismo Toscano, patrocinata dalla Regione Toscana e dal Comune di Pisa e realizzata in collaborazione con Arti, il Centro per l'Impiego e l'Istituto IPSSAR Matteotti di Pisa.

L' EBTT è un'associazione NO PROFIT tra organizzazioni imprenditoriali e sindacati lavoratori della Toscana previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro del settore turismo per dare servizi ai lavoratori e alle imprese. All'Ente fanno riferimento oltre 15.000 aziende tra alberghi, ristoranti, bar, stabilimenti balneari, mense, pasticcerie, gelaterie, campeggi, villaggi, agenzie di viaggio, residence, appartamenti di vacanza e oltre 43.000 lavoratori, annuali e stagionali.