Larissa Iapichino campionessa italiana di salto in lungo

I complimenti della Fiorentina alla sua 'tifosa speciale' che a soli 18 anni ha vinto il tricolore saltando la misura di 6,32

"A 18 anni è tricolore nel salto in lungo! Un grande applauso da tutta la Fiorentina a una sua tifosa speciale : Larissa Iapichino". Con questo tweet la Fiorentina si complimenta con la figlia di Fiona May e Gianni Iapichino che a Padova ha saltato 6,32 metri vincendo l'oro nazionale.

Eugenio Giani commenta così: "Grande Larissa Iapichino!A 18 anni, per la prima volta, campionessa italiana di salto in lungo! Poco tempo fa la figlia di Fiona May e Gianni Iapichino aveva già portato il suo record personale a 6,8 metri, misura di grande valore per una così giovane età.Penso a quando da Assessore allo Sport realizzai lo stadio di atletica leggera a Firenze inaugurandolo con Fiona nel 2003.Larissa era una bambina e con sua madre parlavamo dell’importanza dello sport e dell’atletica per i nostri figli. Cara Larissa, il successo di oggi sarà solo una tappa di una grande carriera.Forza Larissa, orgoglio per tutti i toscani!".