"L'apocrifo nel baule"

Il nuovo libro di Michele Brancale (ed. Passigli, 2019)

La collana "La nuova poesia italiana", fondata da Mario Luzi ed edita da Passigli, pubblica il nuovo libro di di Michele Brancale, con la prefazione di Roberto R. Corsi. La prima presentazione del libro è programmata per lunedì 27 maggio alle ore 18.00 alla Libreria Ibd - Libraccio, in via dei Cerretani, 16 r a Firenze.

Nato nel 1966, Michele Brancale vive e lavora a Firenze. Le sue precedenti raccolte sono La fontana d’acciaio (2007), Salmi metropolitani (2009, con prefazione di Antonio Tabucchi), La perla di Lolek (2011) e Rosa dei Tempi apparsa in questa nostra collana (2014, con prefazione di Gianni D'Elia). Si occupa di cronaca e critica letteraria per i quotidiani “La Nazione” e “Avvenire”. Tra le altre sue pubblicazioni, il recente romanzo Esodo in ombra (Giuliano Ladolfi, 2016).