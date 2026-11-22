Oltre 60 biciclette rubate ogni giorno, migliaia di cittadini danneggiati e un mercato illegale difficile da contrastare. Firenze prova a correre ai ripari. La Commissione 6 Ambiente, Vivibilità Urbana e Mobilità, presieduta da Giovanni Graziani, ha approvato oggi all'unanimità, con emendamenti, la mozione presentata da Lorenzo Masi, capogruppo del Movimento 5 Stelle, per promuovere un sistema di identificazione delle biciclette e un eventuale registro comunale online per contrastare furti e ricettazione.

Secondo i dati FIAB richiamati nella mozione, nel 2024 a Firenze sarebbero state rubate circa 22.000 biciclette, oltre 60 al giorno. Un fenomeno che non provoca soltanto danni economici, ma rischia di scoraggiare i cittadini dall'utilizzare proprio quel mezzo di trasporto che l'Amministrazione sta cercando di incentivare.

«Da una parte premiamo chi sceglie di spostarsi in bicicletta, dall'altra non possiamo ignorare che ogni giorno decine di cittadini rischiano di non ritrovare il proprio mezzo dove lo hanno parcheggiato. È una contraddizione sulla quale dobbiamo intervenire», dichiara Masi.

La mozione chiede alla Sindaca e alla Giunta di approfondire le modalità e le ricadute di un possibile progetto di punzonatura e/o identificazione delle biciclette attraverso adesivi con codici univoci, così da consentire di risalire al legittimo proprietario. Prevista inoltre la valutazione di un conseguente registro online per segnalare biciclette rubate, smarrite o ritrovate, nel rispetto della normativa sulla privacy, accompagnato da specifiche campagne di informazione.

«Non pensiamo che un codice identificativo possa risolvere da solo il problema dei furti, ma può rappresentare uno strumento utile per scoraggiare la ricettazione e facilitare la restituzione dei mezzi recuperati. Troppo spesso una bicicletta viene ritrovata, ma risalire al proprietario diventa complicato», sottolinea Masi.

«L'approvazione all'unanimità da parte della Commissione rappresenta un segnale importante. Adesso auspichiamo che l'Amministrazione approfondisca rapidamente la fattibilità del progetto. Firenze investe milioni nella mobilità sostenibile, ma promuovere l'uso della bicicletta significa anche proteggere chi la sceglie ogni giorno per spostarsi. Non possiamo limitarci a incentivare le pedalate e lasciare i cittadini soli davanti ai furti», conclude Lorenzo Masi.