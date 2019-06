Laboratorio di caseificazione per i più piccoli

Fiera agricola del Mugello: sabato mattina e domenica pomeriggio sarà possibile capire come nasce un formaggio e come si lavora la pasta

Nell'ambito della Fiera Agricola Mugellana, oggi sabato 8 giugno dalle 9,30 alle 12 e domenica dalle ore 16.00 alle ore 19:30 presso l'Area Mostra Zootecnica, in programma laboratori per i più piccoli "Le mani in pasta" e "di caseificazione", cioè come nasce un formaggio. Un'esperienza di cucina che potrà essere molto utile alle nuove generazioni.

Entra nel vivo, domani e domenica, l’evento che va a trattare il settore a 360°, affiancando ai semplici animali da allevamento e cortile, dimostrazioni (alcune dedicate in particolare ai ragazzi delle scuole) con asini, falconieri, cavalli di razze pregiate. Tradizione ed innovazione che si fondono in una delle più longeve ed estese manifestazioni del settore dell’intero Centro Italia. Qualità, filiera corta e buone pratiche saranno le parole d’ordine di questo evento. Domani, nel pomeriggio l’Asta delle Manze divise per sezioni di appartenenza ed alle 21 con il concorso Miglior bistecca del Mugello, con la Cooperativa Agricola di Firenzuola che metterà a disposizione tre diverse costate da cui lo chef Cristian Borchi, trarrà le bistecche giudicate da una giuria composta tra gli altri da Luisanna Messeri e Leonardo Romanelli, e quella vincente vedrà la costata messa all’asta, il cui ricavato sarà destinato al reparto di pediatria dell’Ospedale del Mugello. Altra simpatica iniziativa, domenica mattina, a cura di Viandare che permetterà di camminare lungo il corso del fiume Sieve su un tracciato di facile percorrenza adatto a tutti. Una bellissima e spensierata passeggiata che prevede la possibilità di scegliere due itinerari diversi: uno più lungo di 10 km e uno breve di 4 km, da metà percorso in compagnia un gruppo di asinelli che hanno sempre accompagnato le popolazioni transumanti nei loro lunghi viaggi con le greggi.

Tutti gli aggiornamenti ed il programma, nonché le foto delle precedenti edizioni si trovano su www.fieragricolamugellana.it: