Laba, la moda giovane sfila sui tetti di Firenze

Lunedì 10 giugno al ristorante panoramico B-Roof terza edizione della Fashion Night, dal titolo 'Trasformations'. Aperitivo e kermesse con gli abiti creati da 21 studenti

FIRENZE, 7 GIUGNO - La moda della Laba torna a sfilare sui tetti di Firenze per una serata all’insegna del talento e della creatività. Lunedì 10 giugno, a partire dalle 19.30, il ristorante panoramico B-Roof (al quinto piano del Grand Hotel Baglioni, in piazza dell’Unità Italiana, 6) ospiterà la terza edizione della Fashion Night, dal titolo “Transformation”: un esclusivo aperitivo con affaccio sulla città, impreziosito dalle uscite delle modelle che indosseranno i capi realizzati dagli allievi del secondo anno dell’indirizzo di Fashion della Libera Accademia di Belle Arti di Firenze.

Una passerella itinerante, tra le terrazze del B-Roof, accoglierà le estrose e innovative creazioni di 21 studenti, di nazionalità italiana e cinese. Tutte le soluzioni avranno come tema base la “trasformazione” e nascono nell’ambito della sinergia tra il dipartimento di Moda della Laba di Firenze e Atelier Clotilde di Agliana: un tuffo tra capi donna che cambiano, mutano forma, dimensione e significato, adattandosi a contesti completamente differenti. Dall’abito in denim alla tuta in lurex: tantissime le proposte ideate dagli iscritti, seguiti per la parte creativa dalle docenti Veronica Roberti e Annamaria Palmisano e, per la parte della modellistica, da Elisa Monaco e Anna Flavia Leo. La regia dell’evento è firmata dall’agenzia Fashion Concept.

Il party, con buffet e dj set a cura di dj Filippo Cirri, anticipa l’apertura della 94esima edizione della kermesse Moda@Baglioni Uomo, il salone che dall’11 al 14 giugno prossimi, negli spazi del Grand Hotel Baglioni, accoglierà oltre 40 marchi del settore e circa 900 visitatori.

La collaborazione tra la Laba di Firenze e B-Roof prosegue con successo ormai dallo scorso anno: la serata di pre-apertura di Moda@Baglioni Uomo si conferma uno degli eventi più glamour e attesi del calendario di iniziative fiorentine della settimana della moda maschile. Divertimento, buona cucina e uno skyline mozzafiato saranno gli ingredienti di una serata da non perdere.

L’ingresso è al costo di 20 euro a persona. Per contatti: tel 055 23588964 o sales@caratteretoscano.com.