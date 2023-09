La VII edizione di Libropolis, il Festival di Editoria e Giornalismo

L’Italia è una Repubblica fondata su tribù culturali. Con questa consapevolezza, venerdì 6 ottobre si apre la nuova edizione di Libropolis dal titolo “Infedeli alla linea”, che da sette anni a Pietrasanta si propone come centrale delle intelligenze e dello scontro delle idee. Organizzato da Libropolis APS, in collaborazione con il Gruppo Editoriale MAGOG e GOG Edizioni, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pietrasanta, e con il contributo di sponsor e media partner, edizione dopo edizione, Libropolis continua a indicare le coordinate culturali in cui muoversi nel disordinato ordine politico, letterario, sociale ed economico, attraverso dibattiti e presentazioni di libri, con ospiti ed editori di eccezione.

Nel magnifico complesso di Sant’Agostino, da venerdì 6 fino a domenica 8 ottobre 2023, il Festival di Editoria e Giornalismo permetterà al pubblico di conoscere i libri e i loro autori superando lo stanco formato delle presentazioni e puntando piuttosto a stimolare duelli, polemiche e dibattiti senza esclusione di colpi. Tra prime volte e grandi ritorni la settima edizione di Libropolis ospiterà Pietrangelo Buttafuoco, Boni Castellane, Luca Ricolfi, Luca Josi, Mariangela Gualtieri, Marcello Veneziani, Ritanna Armeni, Ginevra Leganza, Luigi Bisignani, Marco Tarchi, Franco Cardini, Massimo Fini, Stefano Zecchi, Benedetta Frucci, Giovanni Orsina, Geminello Alvi, Ivelise Perniola, Riccardo Pugnalin, Alice Mentana, Benjamin Abelow, Dario Fabbri, Paolo Ercolani, Lorenzo Castellani, Stenio Solinas, Davide Brullo, e tanti altri.

Due grandi protagonisti del giornalismo italiano, le cui identità verranno svelate nei prossimi giorni, saranno i protagonisti del formato ‘Miscellanea’ "a tema ignoto ed estratto a sorte perché ci siamo francamente rotti le palle dei soliti eventi sempre uguali e pilotati”.

“Siamo estremamente soddisfatti di questa nuova edizione – dichiara Alessandro Mosti, presidente di Libropolis -; abbiamo confermato la tipologia di eventi inaugurati nel 2022, ormai cifra stilistica di Libropolis, introducendone uno nuovo, il martirio. Il tutto, con l’obiettivo di creare eventi irripetibili, che grazie formati accattivanti e coinvolgenti, aiutino il nostro pubblico a riflettere sulle sfide della nostra società. Tutto questo, nella cornice di Pietrasanta e del suo Chiostro di Sant’Agostino, di una bellezza straordinaria che abbiamo voluto valorizzare rinnovando integralmente gli stand che ospiteranno gli editori”.

“Ringraziamo la Regione Toscana e, come al solito, il Comune di Pietrasanta – conclude Mosti -, che hanno concesso il patrocinio alla manifestazione, e i numerosi sponsor locali e nazionali che hanno dato il loro contributo. Il loro sostegno consente di consolidare il percorso di crescita intrapreso sette anni fa. Siamo pronti ad accogliere migliaia di visitatori anche questa volta e non vogliamo porci limiti per il futuro”.

“Tutto l’anno leggiamo, studiamo e ci confrontiamo costantemente per costruire, tema su tema, evento su evento, un programma che fa da segnalibro dell’epoca in cui viviamo e apre nuove letture e interpretazioni degli scenari futuri – afferma Sebastiano Caputo, direttore di Libropolis -. Per farlo, ci affidiamo a professionisti del settore, senza passare dalle agenzie, esclusivamente tramite rapporti personali o diretti.

Più che un festival siamo di fronte a una rassegna culturale dove vige l’anarchia del pensiero, e ospita personalità eclettiche, parecchio allergiche agli incarichi, alle formalità e alla stanchezza del mondo”, afferma Tra i momenti imperdibili e sempre nel segno della infedeltà alla linea si segnalano: la lectio di apertura di Franco Cardini su “Martiri e infedeli.

Ieri, oggi” (venerdì 6 ore 16.30), l’Uno contro tutti di sabato 7 (ore 16.30) con protagonista Massimo Fini, tra i più irregolari dei giornalisti italiani; la coppia Pietrangelo Buttafuco/Boni Castellane impegnata nella difficile missione di istruirci su come vivere in Terra ostile (sabato 7 ore 18.15); Geminello Alvi eRiccardo Pugnalin viaggeranno tra le mitologie italiane (sabato 7 ottobre ore 10.30); dopo il Processo al Maschio del 2022, scatta ora il “Processo alla femmina” con Ginevra Leganza e Ritanna Armeni (domenica 8 ore 15): il dialogo tra Mariangela Gualtieri, Fabrizia Sabbatini e Davide Brullo intorno alla figura poetica di Margiad Evans (domenica 8 ottobre ore 12) e quello di Ivelise Perniola, Lorenzo Vitelli e Valerio Trapasso su Mario Appignani, alias Cavallo Pazzo; il Duello tra Marcello Veneziani e Luca Ricolfi sul tema “Conservare o Progredire?”; la conferenza su “La democrazia del le emozioni.

Tra emergenza e realtà” con Giovanni Orsina, Marco Tarchi e Lorenzo Castellani moderati Lucrezia Ranieri. Debuttano due nuovi formati: “Il Martirio” con il monologo di Luca Josi su quella sciagurata notte del Raphael.

Bettino Craxi trent’anni dopo, e l’Intervista a Chat GPT, un duello post-moderno tra uomo e macchina che vedrà la famigerata intelligenza artificiale alle prese con le domande di due filosofi, Paolo Ercolani e Sara Pautasso. Confermata la seconda edizione del Premio Libropolis, a differenza di tutti i premi letterari assegnato con un nuovo criterio: nessuna giuria, nessun regolamento, ma “diretta e sovrana emanazione di Libropolis”.

Come sempre saranno numerosi e a tema vario gli incontri con gli autori: Luigi Bisignani parlerà del suo “I potenti al tempo di Giorgia” (Chiarelettere) (sabato 7 ore 18.45), Pietrangelo Buttafuoco presenterà insieme a Benedetta Frucci “Beato lui. Panegirico dell’arcitaliano Silvio Berlusconi” (Longanesi) (sabato 7 ore 12), Benjamin Abelow e il reporter di guerra, di ritorno dall’Ucraina, Francesco Semprini dialogheranno intorno al libro “Come l’Occidente ha provocato la guerra in Ucraina” (Fazi Editore).

Di Ucraina se ne parlerà anche con Luciano Tirinnanzi, Frediano Finucci e Dario Fabbri a proposito di “Operazione Satellite” (Paesi Edizioni) (sabato 7 ore 17.15); Giorgio Arfaras e Luciano Tirinnanzi discorreranno di “Xi Jinping. L’uomo più potente al mondo” (Paesi Edizioni). Libropolis presterà inoltre il palcoscenico alla presentazione dell’ultimo numero del mensile “Domino” con il suo direttore Dario Fabbri e l’ad di GOL Alice Mentana.

E poi ancora Gianandrea Gaiani, Sandro Teti, Gian Micalessin, Stenio Solinas, Maurizio Pallante, e altrettanti temi da affrontare a 360 gradi.