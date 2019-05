Amandha Fox al Sexy Disco Excelsior

La Venere polacca ospite martedì 30 aprile 2019

Show girl, modella, calendar girl (i suoi quattro calendari sono stati distribuiti con grande successo nelle edicole di tutta la nostra penisola), vincitrice di due premi Oscar come migliore attrice protagonista di film a luci rosse Amandha Fox è nota al pubblico della notte sia come la Venere polacca che come la social porno star. Recentemente il suo nome è stato accostato a vicende di gossip quali il sostegno alla battaglia ecologista a supporto dei lavoratori dell’Ilva di Taranto, nonché al suo concreto interessamento legato al salvataggio della storica società sportiva Vicenza calcio (vicenda poi conclusasi positivamente grazie all’arrivo dell’attuale Presidente Renzo Rosso) unitamente alla concreta probabilità di girare un film a tre X per conto della Pink’o entertainment (proprio nella città di Firenze) con l’attrice americana Stormy Daniels (dopo che quest’ultima è stata coinvolta nello scandalo sessuale del secolo vista la relazione con l’attuale Presidente degli Stati Uniti Donald Trump). E’ proprio lei la special guest che martedì 30 aprile si esibirà al Sexy Disco Excelsior di San Donnino a Campi Bisenzio. L’attento staff del Sexy disco Excelsior, visto che nell’ultimo periodo i media più prestigiosi d’Italia hanno dimostrato che il volume di traffico che genera il porno è incredibilmente superiore a tutto il resto, ha inteso promuovere per martedì 30 aprile una ospitata con Amandha Fox leader dell’adult entertainment italico. In considerazione di ciò la social porno star è pronta a mandare in visibilio i suoi ammiratori toscani i quali riceveranno in dono gli ultimi calendari 2019.