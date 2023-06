La Toscana dona risorse all’Emilia Romagna

L’alluvione che ha colpito vaste zone della Romagna, oltre a causare la perdita di tante vite umane, ha procurato enormi danni al territorio, al patrimonio ed alle attività economiche.

A Calenzano nasce un comitato, promosso dal Comune, per aiutare i territori e le popolazioni colpite dalle alluvioni di maggio in Emilia Romagna. In seguito a un incontro avvenuto nei giorni scorsi con le associazioni che si occupano di solidarietà e protezione civile, è stato deciso di costituire un comitato aperto a tutte le associazioni del territorio che vorranno organizzare iniziative per raccogliere fondi. In tal senso le adesioni al comitato si possono manifestare inviando una mail a sindaco@comune.calenzano.fi.it.

L’obiettivo è individuare un ente locale con cui “gemellarsi” per individuare insieme un intervento specifico, in modo da portare un aiuto concreto alle popolazioni colpite. Il ricavato delle iniziative organizzate dal comitato e dalle associazioni, insieme alle donazioni dei cittadini, confluiranno in un unico conto corrente che sarà aperto per lo scopo.

Donare il gettone di presenza di consigliere e consiglieri presenti nella seduta consiliare di martedì 30 maggio 2023, è stata la proposta presentata dalla maggioranza, Partito Democratico e Questa è Empoli, a cui hanno aderito anche alcuni consiglieri di opposizione. Un piccolo ma importante gesto a sostegno delle operazioni della Protezione Civile nei territori colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna.«Su proposta dei gruppi di maggioranza, Partito Democratico e Questa è Empoli, ho rivolto all’assise, nella seduta di martedì 30 maggio, l’invito a donare il gettone di presenza per sostenere la raccolta fondi delle operazioni della Protezione Civile nella colpita Emilia Romagna – ha affermato Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio comunale di Empoli -.

I consiglieri di maggioranza, proponenti, ma anche alcuni di opposizione hanno aderito alla richiesta di donazione con generosità e attenzione a quella terra martoriata. Credo che sia importante che anche il Consiglio comunale dia un messaggio di solidarietà, di sostegno e di vicinanza a tutta la popolazione e alla Protezione Civile».

Nei giorni scorsi il partito democratico di Fucecchio ha donato la somma di 300 euro alla Protezione civile dell’Emilia Romagna, per far fronte ai danni causati dalla terribile alluvione di maggio. «Abbiamo deciso di fare un nostro contributo per aiutare la popolazione romagnola a rialzarsi dopo questo disastro. Sappiamo che non sarà facile, ma dare una mano è doveroso» afferma Luca Giorgi, segretario del Pd di Fucecchio.

A seguito delle calamità naturali che hanno colpito l'Emilia Romagna, Lucart partecipa alle iniziative a sostegno della regione con la donazione di oltre 8.000 prodotti deodoranti e 1.300 Kg di carta assorbente. Grazie al supporto della ProLoco di Conselice, i prodotti vengono distribuiti alle persone colpite dall’alluvione e che in questo momento si trovano in uno stato di difficoltà.

Il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione ha prontamente contattato i quadri dirigenti territoriali, invitandoli a segnalare le situazioni di difficoltà che riguardino gli agenti, indicando i possibili ambiti di intervento solidale. La giunta provinciale di Firenze ha organizzato una spedizione di € 1.000 di pasta ad una associazione di Ravenna.