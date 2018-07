​La Superbike fa tappa a Misano Adriatico, si riaccende la sfida tra Ducati e Kawasaki

Fotografie di Marco Savino

Dal 6 all’8 luglio il Misano Word Circuit Marco Simoncelli ospita il campionato mondiale Superbike, un evento molto atteso dagli amanti delle due ruote che avranno l’opportunità di ammirare da vicino le moto nel Paddock e sostenere i piloti in pista

L’appuntamento estivo con il campionato mondiale Superbike è alle porte. Dal 6 all’8 luglio il Misano Word Circuit ospiterà il nono round Pirelli Riviera di Rimini, il mondiale delle derivate di serie, con il team Ducati pronto a difendere il primato di vittorie conquistato sullo storico tracciato romagnolo.

Saranno proprio i due alfieri della Rossa di Borgo Panigale, Chaz Davies e Marco Melandri che qui ha conquistato la sua prima vittoria con il team Ducati lo scorso anno, a rendere la vita difficile alla corazzata Kawasaki con Jonathan Rea e Tom Sykes pronti a darsi battaglia per la conquista della pole position.

Un weekend all’insegna della passione per i motori e dello spettacolo, infatti quest’anno all’adrenalina in pista si affiancheranno i tanti appuntamenti della Notte Rosa della Riviera che permetterà agli oltre 2 milioni e mezzo di ospiti attesi di vivere con leggerezza e allegria e trovare il lato rosa della propria vita. Da non perdere il Dj set by Virgin Radio e talk show con i piloti SBK condotto da Ringo. Virgin Radio mette in palio dei prestigiosi pass paddock per tutto il weekend di gare per vivere da vicino l’emozione della WSBK.

Biglietti

Con queste premesse impossibile mancare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Per non perdere il fantastico spettacolo della SBK è possibile acquistare il biglietto sul sito:

http://www.misanocircuit.com/biglietteria/

PROGRAMMA E ORARI DIRETTA TV DEL 9° ROUND WSBK PIRELLI RIVIERA DI RIMINI 2018

Venerdi 6 luglio

9.00-9.30, Superstock 1000, Prove libere 1

9.45-10.25, Superbike, Prove libere 1

10.40-11.30, Supersport, Prove libere 1

11.45-12.15, Supersport 300, Prove libere 1

12.30-13.10, Superbike, Prove libere 2

14.15-14.45, Superstock 1000, Prove libere 2

15.00-15.50, Supersport, Prove libere 2

16.05-16.45, Superbike, Prove libere 3

17.00-17.30, Supersport 300, Prove libere 2

Sabato 7 luglio

8.45-9.05, Superbike, Prove libere 4, Italia 2

9.15-9.35, Supersport, Prove libere 3, Italia 2

9.45-10.15, Superstock 1000, Prove libere 3

10.30-10.45, Superbike, Superpole 1, Italia 2

10.55-11.10, Superbike, Superpole 2, Italia 2

11.30-11.45, Supersport 300, Superpole 1

11.55-12.10, Supersport 300, Superpole 2

13.00, Superbike, Gara 1, Italia 1/HD, Italia 2

14.00-14.15, Supersport, Superpole 1, Italia 2

14.25-14.40, Supersport, Superpole 2, Italia 2

15.00-15.30, Superstock 1000, Qualifiche

23.35, Superbike, Gara 1, Eurosport 1/HD

Domenica 8 luglio

8.50-9.00, Supersport 300, Warm up

9.10-9.25, Supersport, Warm up

9.35-9.50, Superbike, Warm up

10.00-10.15, Superstock 1000, Warm up

11.30, Supersport, Gara, Italia 2

13.00, Superbike, Gara 2, Italia 1/HD e Italia 2

14.20, Supersport 300, Gara, Italia 2

15.15, Superstock 1000, Gara, Italia 2

23.30, Superbike, Gara 2, Eurosport 1/HD