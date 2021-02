La stagione del teatro si sposta sul web

Al Comunale di Pietrasanta sei spettacoli gratuiti sui canali social. A Rapolano il progetto “Red Carpet Women”. A Castelnuovo Berardenga nuovi spettacoli on line

Domenica 28 Febbraio 2021 alle ore 18:00 "IL SOGNO DI DANTE"di Nova Refractio Compagnia d’Arte e Duo Consonanza. È il secondo concerto in VIDEO della rassegna "UN INVINCIBILE SORRISO" per la raccolta fondi della Fondazione CLAUDIO CIAI Onlus, in collaborazione con Teatro l’Affratellamento e il Patrocinio del Comune di Firenze.

Lo spettacolo è il secondo appuntamento della rassegna per la raccolta fondi per la Fondazione Claudio Ciai Onlus che opera in favore delle vittime di incidenti stradali e di infortuni sul lavoro.

Alcuni brani tratti dalla Divina Commedia, dalla Vita Nova e dal Convivio di Dante Alighieri, recitati da Elena Paglicci (attrice) saranno musicati dal Duo Consonanza formato dal già Primo violino del Maggio M° Ladislau Petru Horvath e da Sara Otello (arpa), con brani scelti da Mascagni, Massenet, Ibert, Ravel, Saint-Saens, Boulanger, Rimsky-Korsakov, Cajkovskij.

Lo spettacolo, in video, propone l’apparizione di personaggi atemporali: lo stesso Dante della Commedia, smarrito nella selva oscura del I Canto dell'Inferno e Monna Vanna, personaggio di invenzione che sarà la voce narrante, tra leggenda, mito, fama e attualità intorno allo stesso Dante: la convivenza con i vicini di casa nel sestiere di San Pier Maggiore, l'arena politica fiorentina, l'esilio, lo studio e la lingua comune... La Nova Refractio Compagnia d’Arte intende così anche celebrare il settimo centenario della morte del Sommo Poeta.

“La Versiliana a casa vostra”: è questo il titolo del cartellone di spettacoli del Teatro Comunale di Pietrasanta, promosso dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune di Pietrasanta e con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus che raggiungerà il pubblico attraverso il web e in maniera del tutto gratuita.

Svanite infatti le speranze di poter finalmente aprire al pubblico il Teatro Comunale appena restaurato, la Fondazione Versiliana guidata da Alfredo Benedetti non ha voluto far mancare ai propri abbonati e non solo, il consueto cartellone invernale di spettacoli che non potendo essere messi in scena in presenza a causa delle restrizioni anti-contagio, sarà messo a disposizione del pubblico attraverso le pagine social della Versiliana e del Comune di Pietrasanta.

Composto da sei titoli di cui tre dedicati al pubblico delle famiglie, il cartellone è frutto della collaborazione tra Fondazione Versiliana e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus con la consulenza artistica de “Lo Studio Martini” e gli spettacoli registrati al Teatro Comunale di Pietrasanta saranno messi in onda in “prima visione” a partire da giovedì 4 marzo e proseguiranno ogni giovedì fino al 15 aprile.

La rassegna si apre giovedì 4 marzo (ore 19:00) con Like, scritto da Stefano Santomauro e Francesco Niccolini, uno show comico sulle nevrosi del nuovo millennio.

Riflettori accesi sul Teatro del Popolo di Rapolano Terme per un marzo all’insegna dello spettacolo con “Red carpet women…e il tappeto lo porta lei”, format tutto al femminile con interviste ideate e condotte dall’attrice Katia Beni a quattro colleghe: Maria Cassi, Beatrice Visibelli, Daniela Morozzi e Anna Meacci. Gli appuntamenti del cartellone digitale andranno in onda ogni lunedì, dal 1° al 22 marzo, alle ore 21.15 sul canale YouTube Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e sulla pagina Facebook del Teatro del Popolo di Rapolano Terme.

“Red carpet women…e il tappeto lo porta lei” propone un format di interviste al femminile realizzate nei teatri, a porte chiuse e nel rispetto delle norme anti Covid-19. Il progetto è curato dall’associazione culturale Start.Tip con il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Regione Toscana nell’ambito del progetto “Così remoti, così vicini - Nuove idee per un teatro a distanza”. L’obiettivo del format è quello di accendere i riflettori sulle fragilità e le disuguaglianze che la pandemia ha fatto emergere, anche in ambito artistico. Attraverso la comicità, la leggerezza e la nuova drammaturgia, Katia Beni punterà a promuovere il lavoro artistico delle quattro attrici in videointerviste che saranno dei veri e propri duetti dedicati ad argomenti diversi: dalle questioni di genere alla relazione col pubblico, grande assente nell’era del Covid-19. A ogni incontro Katia Beni porterà con sé uno zerbino rosso, il suo ‘red carpet’ personale, ma anche lo spazio metaforico e fisico in cui interagirà negli appuntamenti previsti.

Castelnuovo Berardenga alza il sipario virtuale del Teatro comunale “Vittorio Alfieri” con “Torniamo a teatro…sul web!”, il nuovo cartellone di eventi digitali realizzato in risposta all’emergenza sanitaria. L’iniziativa, pensata per mantenere vive le scene teatrali e il legame con il pubblico nonostante le limitazioni imposte dal Covid-19, nasce dalla collaborazione tra il Comune di Castelnuovo Berardenga, la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e l’Associazione teatrale Lo Stanzone delle Apparizioni. Il ricco programma di appuntamenti si aprirà con le quattro registrazioni della rassegna “Red Carpet Women”, che saranno trasmesse in streaming sul canale Youtube della Fondazione Toscana Spettacolo onlus dal 1° al 22 marzo. A partire da domenica 14 marzo, gli eventi saranno trasmessi anche su Alfieri Tv, il canale YouTube del teatro comunale “Vittorio Alfieri”, e sulla pagina Facebook Teatro Vittorio Alfieri.

La cultura non si ferma a Monteriggioni, dove è tutto pronto per alzare di nuovo il sipario di un palcoscenico multimediale con otto eventi che uniranno storia, teatro, musica e laboratori per bambini. Gli appuntamenti saranno registrati nel Complesso monumentale di Abbadia Isola e disponibili in streaming a partire da sabato 27 febbraio sul canale YouTube Monteriggioni Cultura e sulla Pagina Facebook Monteriggioni Turismo. Il cartellone è organizzato dal Comune con la collaborazione di Monteriggioni AD1213 e della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus.