La stagione del Teatro Comunale di Antella continua on line: sul sito del Teatro è nata la pagina web TEATRO ON AIR REPLAY al link www.archetipoac.it/teatro-on-air-replay/ dove sarà possibile rivedere il repertorio delle ultime produzioni di Archètipo.

Più di venti titoli, fra spettacoli, letture e preziosi video da riscoprire, in un programma articolato in quattro uscite, fino al 7 dicembre. Si inizia giovedì 19 novembre con sei eventi, tutti con la regia di Riccardo Massai, e tutti gratuiti: LA PRINCIPESSA BIANCA una scena sul mare (1904)di Rainer Maria Rilke (spettacolo registrato presso Le Pagliere, Firenze il 20 maggio 2010). Con Silvia Guidi, Teresa Fallai, Simone Rovida; JACQUES OVVERO LA SOTTOMISSIONE commedia naturalistica di Eugene Ionesco (spettacolo registrato il 3 novembre 2011); LI’, MA DOVE, COME di Julio Cortazar (spettacolo registrato il 16 novembre 2012) con Giovanni Crippa; L'AMORE DELLE TRE MELARANCE di Carlo Gozzi, studio sul canovaccio de "L’analisi riflessiva" della fiaba (spettacolo realizzato in collaborazione col 77° Maggio Musicale Fiorentino e registrato presso il Ridotto del Teatro Comunale, Firenze il 29 maggio 2014); LA FOLLIA scene da Storia della follia nell'età classica di Michel Foucault (spettacolo registrato l’11 dicembre 2015) con Alessandra Bedino, Sandra Garuglieri, Lorenzo De Lauger, Simone Rovida, Marco Toloni, Silvio Zanoncelli e l’Intervento del prof. emerito ALESSANDRO SERPIERI dal titolo SHAKESPEARE, LA STORIA E IL TEMPO (registrato il 28 aprile 2016, in occasione dell’Inaugurazione del FESTIVAL # 2016visioni *sh@kespe@®i@ne //).

Il programma degli eventi on demand (biglietti a 3 euro) inizia con le letture dei capolavori della letteratura mondiale: MADAME BOVARY di Gustave Flaubert (3 episodi registrati in gennaio/febbraio 2020) con Lucrezia Guidone, Sandra Bedino e Daria Deflorian; DE RERUM NATURA di Tito Lucrezio Caro (sei libri/spettacoli, registrati nella stagione 2018/19) e le letture di Maria Paiato con i capolavori della narrativa del ‘900 italiano. Prosegue con PAOLO POLI, MAESTRO DEL TEATRO ITALIANO (intervistato da Valentina Grazzini il 15 marzo 2014)e gli spettacoli, con la regia di Riccardo Massai: LA VENEXIANA di ignoto veneto del ‘500 (spettacolo registrato il 26 ottobre 2017) con Simona Arrighi, Sandra Garuglieri, Mattia Rigatti e Marco Toloni, AMULETO di Roberto Bolaño(spettacolo registrato il 14 novembre 2015) con Maria Paiato, UN PAESE DA NOBEL tre serate per raccontare scoperte e vite straordinarie con LUCIA POLI, SANDRO LOMBARDI, DAVID RIONDINO e ISTRUZIONI PER RAZZISTI fiaba nera per adulti e bambini di Riccardo Massai (spettacolo registrato il 30 novembre 2019) con Miriam Bardini e Patrizia Mazzoni.

La prima parte della stagione del Teatro Antella è realizzata in collaborazione e con il sostegno di Ministero per i beni e le attività culturali, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Bagno a Ripoli, RAT, Unicoop Firenze.

Teatro Comunale Di Antella

Via Montisoni, 10 – Bagno a Ripoli (Firenze) – tel 055 621894 – www.archetpoac.it