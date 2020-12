“La sosta di viale Milton recuperata in via XX Settembre e largo Martiri delle Foibe”

ph FB Giorgetti

Tramvia, l’assessore Giorgetti risponde al question time in consiglio comunale in merito ai cantieri in viale Lavagnini. Confermato l’abbonamento scontato al parcheggio del Parterre

La sosta persa in viale Milton viene recuperata non solo in via XX Settembre ma anche in largo Martiri delle Foibe. L’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti in consiglio comunale ha fatto il punto della situazione della sosta nella zona adiacente a viale Lavagnini dove sono iniziati i saggi archeologici propedeutici alla realizzazione della nuova grande conduttura dell’acquedotto preliminare alla costruzione della sede tramviaria della linea Fortezza-piazza della Libertà-piazza San Marco.

In viale Milton le modifiche hanno comportato una riduzione della sosta per complessivi 81 posti, posti recuperati in parte in viale XX Settembre (41) e in parte in largo Martiri delle Foibe (40). In via XX Settembre questo è stato possibile grazie a una riorganizzazione degli attuali parcheggi, in largo Martiri delle Foibe invece con la trasformazione dei posti a rotazione veloce in posti a sosta promiscua in cui i residenti possono parcheggiare gratuitamente h24.

Nell’occasione l’assessore Giorgetti ha ribadito la possibilità per i residenti della zona interessata dai lavori della tramvia di usufruire dell’abbonamento scontato al parcheggio del Parterre. Firenze Parcheggi ha messo a disposizione 200 posti a 30 euro a mese super scontato serale/notturno (19-9). Questo abbonamento è dedicato ai residenti dell’area delimitata dal seguente perimetro viale Strozzi-via Ridolfi-piazza Indipendenza-via XXVII Aprile-via degli Arazzieri-via Cavour-piazza della Libertà-viale Don Minzoni-via Pascoli-via Mafalda di Savoia-via XX Settembre. Le richieste per gli abbonamenti potranno essere presentate dal prossimo finesettimana. Oltre alla formula della sosta serale/notturna scontata Firenze Parcheggi per la durata dei lavori ha previsto anche un abbonamento h24 sempre per i residenti all’interno dell’area identificata al costo di 80 euro mensili a fronte dei 130 euro/mese per chiunque indipendentemente dalla residenza.