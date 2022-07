La riorganizzazione della Giunta in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale, presieduto da Luca Milani, è convocato nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio lunedì 4 luglio alle 14,30.

In apertura l’ora dedicata ai question time. Verranno trattati i seguenti argomenti: Test match autunnali di rugby: Italia – Australia a Firenze?. Housing First. San Niccolò e i suoi ambulatori. Graduatoria provvisoria E.R.P. 2021 – les étrangers... quanti stranieri in questa città. Provvedimento in merito ai vincoli comunali sull’installazione di pannelli fotovoltaici. Per avere dall’Amministrazione chiarimenti in merito allo stato delle alberature di nuova piantumazione nel Parco delle Cascine. 2022, fuga da Sollicciano (della politica). Di carcere e città. Chiusura ambulatori medici San Niccolò.

Dopo le comunicazioni e le domande di attualità, intorno alle 16,00, il sindaco Dario Nardella relazionerà il Consiglio comunale sulla nuova riorganizzazione della Giunta.

A seguire la comunicazione del Presidente della Commissione Controllo Antonio Montelatici sulla relazione annuale di attività della Commissione.

A seguire le interrogazioni, gli Ordini del Giorno, le mozioni e le risoluzioni.