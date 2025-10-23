La Rassegna dell’Olio Extravergine di Oliva di Reggello

L’olio nuovo torna protagonista a Reggello con una veste rinnovata. Stamani si è tenuta la conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati (sede della Presidenza della Regione Toscana), insieme al Presidente regionale Eugenio Giani, alla Vicepresidente regionale con delega all'agricoltura Stefania Saccardi, al Sindaco di Reggello Piero Giunti e all'Assessora comunale con delega all'agricoltura e alle attività produttive Priscilla Del Sala.

La storica Rassegna dell’Olio Extravergine d’Oliva, giunta alla 52ª edizione, cambia volto e nome diventando ReOlio, un progetto che fonde tradizione e innovazione, con un’identità visiva più moderna e un programma ricco di esperienze multisensoriali. Il nuovo nome ReOlio non è casuale: nasce dal desiderio di celebrare l’olio extravergine come vero “re” del territorio di Reggello, un prodotto che da secoli regna sulle nostre tavole, nei paesaggi e nella memoria collettiva. “Re” come Reggello, naturalmente, ma anche come eccellenza, qualità e identità.

Dal 31 ottobre al 2 novembre, il Palazzetto dello Sport di Reggello ospiterà tre giornate di appuntamenti dedicati a degustazioni, showcooking, incontri, musica, aperitivi e tour tra oliveti e pievi, in un viaggio che racconta il territorio attraverso il suo prodotto più identitario: l’olio extravergine d’oliva.

ReOlio 2025 è una rassegna completamente ripensata, capace di unire il knowhow degli olivicoltori locali, la sapienza agronomica e la creatività gastronomica, con il contributo delle scuole e delle realtà associative del territorio. Non mancheranno ospiti speciali, tra cui il critico e performer Leonardo Romanelli, lo scrittore Marco Vichi e il giornalista enogastronomico Marco Gemelli.

L’inaugurazione è in programma per venerdì 31 ottobre alle ore 11:00 al Palazzetto dello Sport (via Brunetto Latini, 109, Cascia) con la partecipazione del gruppo musicale SaràBanda dell’Istituto Comprensivo di Reggello. Subito dopo l’inaugurazione i produttori saranno presenti con i loro stand per la degustazione e la vendita fino alle ore 21 (stesso orario valido per tutti i giorni della manifestazione). Immancabile anche il “Brindisi dell’Olio 2025”, accompagnato dagli studenti dell’ISIS Vasari, che offriranno la fettunta a tutti i presenti.

La giornata proseguirà tra showcooking, momenti di formazione e approfondimenti sull’olivicoltura come elemento di identità, cultura e paesaggio, fino all’Aperitivo del Re, il nuovo format serale con dj set e cocktail all’olio evo.

Sabato 1 novembre sarà ancora più ricco: dal dibattito sull’importanza dell’olio per la salute, alla presenza della LILT Firenze e dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, fino agli showcooking con chef e bartender del territorio. Il pomeriggio si aprirà con l’incontro con Marco Gemelli, e proseguirà con il contest “Olio di Spirito – Vasari Cocktail Contest”, dedicato ai giovani del settore alberghiero. Questa giornata è dedicata anche al rapporto di gemellaggio e di amicizia con il Comune Roßdorf (Germania) e Billy- Montigny (Francia), con i quali si festeggiano i 25 anni di gemellaggio e la firma del Patto d’intenti con il comune di Trzebinia (Polonia).

A seguire, la sfida culinaria internazionale “Piatti e Patti” che vedrà i sindaci di Reggello, Roßdorf, Billy Montigny e Trzebinia sfidarsi ai fornelli sotto lo sguardo della mitica massaia Silvana. A chiudere la giornata, ancora musica e convivialità con l’Aperitivo del Re.

Nel pomeriggio, spazio anche alla letteratura con Marco Vichi, che presenterà in anteprima nazionale il suo ultimo libro.

Sia sabato che domenica, inoltre, sarà presente il Mercato dei Nostrali.

La manifestazione si concluderà domenica 2 novembre, con tour guidati all’Abbazia di Vallombrosa e nei borghi, chiese e castelli del contado, laboratori sensoriali sull’olio e l’atteso incontro con Leonardo Romanelli, che condurrà il pubblico in un viaggio ironico e appassionato tra gusto e cultura. Nel pomeriggio si terrà anche un Corso introduttivo all’analisi sensoriale dell’olio extravergine, a cura dell'associazione ANAPOO.

Altro appuntamento della giornata per gli sportivi: la 50^ Corsa dell’Olio “I Quattro Frantoi”, a cura del Gruppo Podisti Resco 1909, corsa podistica su strada.

A chiudere, la premiazione degli olivicoltori di Reggello e un grande brindisi collettivo, per celebrare un’annata di lavoro, passione e qualità.

Per i tre “Tour dell’Olio” sarà a disposizione il servizio di bus navetta con partenza da via Dante Alighieri ed è obbligatoria l’iscrizione sul sito di ReOlio.

Grande novità di quest’edizione sarà ReOlio Kids, l’area interamente dedicata ai bambini, pensata per far scoprire anche ai più piccoli la magia dell’olio e il valore del gioco condiviso.

Per tutta la durata della rassegna, l’area ospiterà giochi in legno, attività didattiche e laboratori creativi, in collaborazione con Ecology on Tour e le scuole del territorio.

Venerdì 31 ottobre: giochi in legno e attività sul riciclo dell’olio, con aperitivo analcolico e pop corn party dalle 18:30.

Sabato 1 novembre: ancora giochi e riciclo creativo, la Tombola di ReOlio a cura delle scuole dell’infanzia (ore 15:00), la premiazione del Bando Scolastico (ore 17:00), e l’aperitivo analcolico serale.

Domenica 2 novembre: caccia al tesoro con l’esploratrice Selene tra gli olivi magici di Reggello (ore 11:00, iscrizione gratuita) e il laboratorio “Crea la tua corona di foglie d’olivo” (ore 15:00).

Un programma pensato per rendere ReOlio un evento per tutti, dove anche i più piccoli diventano protagonisti e ambasciatori dell’amore per la natura e per il territorio.

Per Reggello l’olio non è solo un prodotto agricolo, ma un elemento identitario che definisce il paesaggio e la comunità. Gli oliveti che circondano il territorio raccontano una storia secolare fatta di equilibrio tra natura e lavoro umano.

Nel piccolissimo borgo medioevale di Montisi fra le Crete senesi e la Val D’orcia (a 15 km casello Valdichiana A1 a 15 Km. da Pienza, 20 Km. Montalcino e 25 Km da Montepulciano) si svolgerà la 25° edizione di "IL PRIMO OLIO E ALTRO ANCORA" nell’’ambito della manifestazione "ANDAR PER FRANTOI E MERCATINI" a cura dell’’Associazione Nazionale Città dell’’Olio.

Si tratta di un fine settimana all’’insegna della cultura gastronomica dove sarà possibile degustare l’’olio di nuovissima spremitura di quest’’angolo delle crete senesi accompagnato dagli altri prodotti tipici di questa zona (tartufo bianco delle crete senesi e Vino Doc Orcia)nelle sede delle contrade e nei ristoranti. Sarà possibile fare visite guidate ai frantoi del paese e fare mini corsi d’assaggio d’’olio e vino miele e formaggi nonché visite alle contrade della Giostra di Simone, al Museo della Compagnia, al Piccolo Teatrino della Grancia recentemente ristrutturato.

Ci saranno mercatini e mostre dell’’artigianato antiquariato lungo tutto il borgo e spettacoli itineranti d'intrattenimento.