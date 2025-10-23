RC auto: a Firenze premio medio 684 euro

l premio medio per assicurare un’auto in provincia di Firenze ad agosto 2025 è stato pari a 684,22 euro, in calo, secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it - Assicurazione.it, dello 0,7% su base annua.

In Toscana, invece, l'incremento è stato del 2,1% ed il premio medio di 692,48 euro. La Toscana conquista un triste primato: è la quinta regione d’Italia in cui l’assicurazione auto costa di più.

Analizzando i dati a livello provinciale emerge che, in valori assoluti, la provincia toscana più cara è risultata essere Prato (875,43 euro, -2,5%). Al secondo posto, stabile rispetto all'anno precedente, si trova Massa-Carrara (752,18 euro), seguono Lucca (690,00 euro, +3,6%) e Firenze (684,22 euro, -0,7%). Continuando a scorrere la graduatoria regionale si posizionano Pisa (680,98 euro, +3%), Livorno (633,36 euro, +0,5%), Arezzo (591,69 euro, +8%) e Grosseto (573,91, +1,2%). Chiude la classifica Siena (536,26 euro, +4,8%).