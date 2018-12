La patente dura 30 minuti: fermato mentre effettua un sorpasso contromano

​Prende la patente e gliela ritirano dopo mezz’ora, fermato giovane scooterista a Firenze

L’intervento di una pattuglia dell’Autoreparto della Polizia Municipale in viale dei Mille. Multati anche due conducenti per guida con il cellulare sui viali e nove per transito sulla pista ciclabile in piazzale Vittorio Veneto

Patente presa e ritirata dopo mezz’ora. Un record davvero poco lusinghiero quello conseguito da uno scooterista ventenne neopatentato fermato e multato stamani dalla Polizia Municipale. Durante i controlli mirati sulla sicurezza stradale una pattuglia di motociclisti dell’Autoreparto ha notato un giovane in sella ad uno scooter che transitava verso lo stadio sorpassando in contromano un altro veicolo in corrispondenza dell’incrocio con via Sette Santi.

Una manovra azzardata che è costata cara al ventenne scooterista che aveva conseguito la patente appena mezz’ora prima. Gli agenti infatti gli hanno ritirato la patente ai fini della sospensione (la durata sarà decisa dal prefetto) per sorpasso pericoloso su intersezione con invasione totale della corsia destinata al senso opposto di marcia: infrazioni che prevedono la sanzione da 163 euro e il taglio rispettivamente di 10 e 4 punti-patente.

Inoltre, dato che lo scooter non era in regola con la revisione, è scattata anche la sanzione da 169 euro.



L’attività dei motociclisti dell’Autoreparto è continuata in altre zone della città tra cui piazzale Vittorio Veneto. Qui gli agenti hanno staccato 9 verbali da 41 euro ciascuno per circolazione di scooter sulla pista ciclabile di scooter cui si è aggiunta una sanzione per mancanza di documenti sul veicolo (41 euro). Altri due conducenti sono stati pizzicati mentre percorrevano contromano il percorso di collegamento le due parti del piazzale rispettivamente in scooter e auto: per loro è scattata la multa da 163 euro e il taglio di 4 punti-patente.

La pattuglia ha infine multati due automobilisti per guida con cellulare in viale Don Minzoni e viale Strozzi (161 euro e 5 punti tagliati sulla patente).