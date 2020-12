La partita Pisa-Ascoli l'8 dicembre

E' il recupero della gara di campionato, rinviata qualche settimana fa su richiesta della società marchigiana

In vista della partita Pisa-Ascoli, gara valida per il campionato di serie B, in programma domani 8 dicembre, il Pisa Sporting Club è tornato in campo questa mattina al Centro Sportivo di San Piero a Grado dopo il brutto ko di Ferrara. L’appuntamento è per martedì (ore 17.00) all’Arena Garibaldi.

Il tecnico Luca D’Angelo e il suo staff questa mattina hanno fatto svolgere la classica seduta post gara alla sua squadra. Domani pomeriggio capitan Gucher e compagni torneranno a lavorare a San Piero a Grado e completeranno poi la preparazione, in vista del match, martedì mattina sul prato dell’Arena.

Sono 23 i bianconeri convocati da Mister Rossi per il recupero della 7^ giornata con il Pisa (calcio d'inizio domani alle ore 17 al Romeo Anconetani). Ancora out Kragl, al quale si aggiunge l'indisponibilità di Sabiri, reduce dall'infortunio nel match con il Pescara. Rientra dalla squalifica Brosco, che resta in diffida.