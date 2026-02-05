La Partita Applaudita, adesione del Comune di Firenze

Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato all’unanimità, così come già avvenuto in Commissione Sport, la mozione proposta dal presidente della Commissione Cultura e Sport Marco Burgassi per l’adesione del Comune di Firenze al progetto “Cari genitori – giornata regionale La Partita Applaudita” proposto da FIGC LND Toscana e Associazione Calcio Fair Play Toscana.

A testimoniare la vicinanza e l’impegno delle istituzioni, l’assessora Letizia Perini, lo stesso presidente Marco Burgassi ed altri consiglieri comunali nel fine settimana del 21 e 22 febbraio 2026 saranno presenti nei vari campi da calcio del territorio cittadino alle partite delle squadre Under 14 maschile e Under 15 femminili coinvolte ne La Partita Applaudita