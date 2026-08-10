La "Pagoda" dell'ex Meccanò apre le porte ai cittadini. La giunta approverà la delibera che dà il via ai passaggi necessari per rendere fruibile già questa estate lo spazio recuperato all'interno del Parco delle Cascine, e sarà da subito a disposizione della città.

L'Amministrazione ha infatti deciso di procedere con l'apertura della Pagoda, restituendo ai cittadini un'infrastruttura importante che offrirà servizi essenziali ai frequentatori del parco e ai numerosi visitatori che raggiungono l'area, anche per la presenza del capolinea dei bus turistici in piazza Vittorio Veneto. Saranno quindi accessibili i servizi igienici pubblici e un punto ristoro con acqua e snack."Questo è un primo step, ma continuiamo a lavorare per fare della Pagoda uno spazio vissuto dalla città. Intanto la restituiamo ai cittadini perché possa essere vissuta fin da subito, come nuovo punto di riferimento all'interno del Parco delle Cascine" ha detto la vicesindaca e assessora Galgani.

“Sul Parco delle Cascine ci stiamo impegnando molto – continua Galgani -. L'estate in corso lo dimostra con una programmazione culturale, artistica e sportiva senza precedenti, con centinaia di iniziative partecipate da persone di tutte le età. Un risultato che conferma il percorso di valorizzazione avviato dall'Amministrazione e la crescente centralità del Parco nella vita della città”.

Per quanto riguarda la gestione della Pagoda, nei mesi scorsi era stata avviata la sperimentazione di un percorso di coprogettazione con il Terzo settore, con l'obiettivo di costruire insieme alle realtà del territorio un presidio di socialità e aggregazione. Il confronto è stato approfondito e costruttivo e ha rappresentato un contributo significativo, pur senza portare all'individuazione di un modello economico e gestionale sostenibile per entrambe le parti.

"Desidero ringraziare l'associazione che ha partecipato al percorso per l'impegno e la qualità della proposta presentata. Il lavoro svolto rappresenta comunque una base importante per i prossimi passaggi", aggiunge Galgani.

Parallelamente all'apertura della Pagoda con servizi igienici pubblici e un punto ristoro, il Comune lavorerà a un nuovo avviso pubblico, aggiornato nelle sue caratteristiche, per individuare soggetti in grado di sviluppare un progetto capace di valorizzare pienamente la Pagoda e rafforzarne il ruolo come luogo di aggregazione, socialità e benessere all'interno del Parco delle Cascine, garantendone una gestione solida e duratura.