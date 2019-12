La morte di Gino Ghirelli

Era il tassista aggredito, in coma da due anni

Gino Ghirelli, il taxista fiorentino, è venuto a mancare dopo due anni e mezzo di coma a seguito di un violento pestaggio. Il 12 luglio 2017 il tassista di 67 anni, era stato aggredito da due giovani in piazza Beccaria, mentre era in servizio. Tornato a casa si era sentito male e da allora non si è più ripreso.

Nel novembre 2018 i due ragazzi che lo avevano ridotto così sono stati assolti, perché il fatto non costituisce reato, ad avviso del giudice. Ma la famiglia ha presentato appello insieme alla Cooperativa 4390. Il processo è stato riaperto e a febbraio in tribunale riesamineranno il caso.

"Se ne è andato senza ancora che questo mondo gli avesse reso un minimo di giustizia. La vicenda ci lascia sgomenti ed amareggiati nella speranza che la magistratura avendo ripreso in mano il caso dia finalmente giustizia alla famiglia, ci stringiamo attorno ai familiari nel loro dolore, nonché alla categoria dei taxisti, per quella che è una pagina vergognosa della cronaca nera italiana e Fiorentina" dichiara il segretario provinciale della Lega Alessandro Scipioni.

"Confidiamo nella giustizia perché la vita di un uomo di 68 anni che lavorava col suo taxi di notte non può essere giusto che sia stata spezzata fino ad arrivare alla morte dopo più di due anni di agonia a causa delle percosse inflittogli da due giovani. Un abbraccio forte alla Figlia Silvia, alla Moglie Daniela e ai loro familiari" conclude il consigliere comunale leghista Luca Tani nonché esponente di spicco della categoria dei taxisti fiorentini.