La mia città, il mio quartiere: Nardella incontra i cittadini del Quartiere 3

Un incontro per confrontarsi con gli abitanti ed i commercianti sulla quotidianità e qualità della vita nel Quartiere 3: domani, mercoledì 30 maggio, il sindaco di Firenze Dario Nardella incontrerà i cittadini per l’iniziativa pubblica “La mia città, il mio quartiere”, promossa ed organizzata dall’associazione Punto su Firenze. Con l’occasione verranno esposte le principali iniziative già intraprese dall’amministrazione sul territorio e illustrati i principali piani per il futuro, affrontando insieme eventuali criticità e proponendo soluzioni condivise.

L’appuntamento è per le ore 21 al Circolo Ricreativo S.R.M.S. Nave a Rovezzano (via Villamagna, 111).

Con il sindaco Nardella interverrà il presidente del Quartiere 3 Alfredo Esposito. Modera la giornalista Francesca Puliti.