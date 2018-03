La Guarda Firenze diventa "competitiva"

Una classica del Podismo

Cambia per l’edizione 2018 la storica Guarda Firenze, la tradizionale corsa podistica per le vie di Firenze che da 46 anni avvia al podismo tanti fiorentini nel tradizionale percorso turistico sportivo a passo libero: da quest’anno tornerà anche la gara competitiva.

L’appuntamento podistico tradizionale di primavera è in programma domenica mattina 6 maggio con partenza e arrivo da Piazza Duomo, e stavolta sarà anche a carattere agonistico sulla distanza di 10 km, con classifica ufficiale e premiazioni, pur mantenendo la possibilità di partecipare alla passeggiata turistico sportiva ludico motoria, sia per il percorso di 10 chilometri, sia per quello ridotto, tutto all’interno del centro storico, la Mini Guarda Firenze di 2,5 km. L’organizzazione è a cura di Atletica Firenze Marathon e si tratta della prima delle tappe di avvicinamento alla 35^ Asics Firenze Marathon del 25 novembre 2018. Da domani, giovedì 15 marzo, apriranno le iscrizioni, per il momento solo on line, attraverso il sito www.firenzemarathon.it e il circuito Enternow. Successivamente anche nei consueti punti di iscrizione (FIRENZE MARATHON, Viale M.Fanti 2, c/o Asics Firenze Marathon Stadium Tel: 0555522957), ISOLOTTO DELLO SPORT, Via dell' Argingrosso, 69 a/b ( Fi )- Tel: 0557331055, TRAINING CONSULTANT, Via Fra G.Angelico 6 ( Fi )- Tel: 0556236163.

Come da tradizione tutti i partecipanti alla manifestazione (sia competitiva che non competitiva) riceveranno la T-shirt ufficiale ASICS Guarda Firenze disegnata dalla pittrice fiorentina Antonietta Borgioli.