La grande boxe americana protagonista a Chiusi

Una serata dedicata al pugilato USA alla rassegna Libriamoci

Chiusi (SI) - Proseguono gli appuntamenti di Libriamoci 2018, evento culturale del Comune della Città di Chiusi organizzato in collaborazione con: Fondazione Orizzonti d’Arte, Gruppo Effetti Collaterali, associazione La Goccia, Regione Toscana-RedoS rete documentaria senese, Nati per Leggere, Nati per la Musica, Chiusinvetrina, Museo Civico La Città Sotterranea, Museo Nazionale Etrusco, Opera Laicale della Cattedrale e Gruppo Archeologico. Sabato 24 marzo (ore 18.00) presso il Museo Civico La Città Sotterranea, l'autore Andrea Bacci parlerà de "I grandi personaggi della boxe americana" presentando i suoi libri scritti in quasi venti anni di attività e con particolare attenzione ai personaggi e ai grandi match della storia della boxe. (Essere Mike Tyson, Muhammad Ali Storia di una Rivoluzione, Sei anni sei mesi dieci giorni, La leggendo di Marvin Hagler, Prima del Limite). Questo appuntamento chiude idealmente le presentazioni di Libriamoci del mese di marzo.