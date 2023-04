La Giornata mondiale della Salute a Firenze

La Consulta metropolitana delle professioni sanitarie si è riunita il 6 aprile 2023 ed ha incontrato il Coordinatore dell'Organismo toscano per il governo clinico, Prof. Stefano Grifoni.

L'approfondita interlocuzione si è conclusa sulla necessità di un ampio confronto tra gli attori del sistema della sanità toscana per assumere decisioni sugli indirizzi da sottoporre alla politica e quindi con l'apertura da parte del Coordinatore Grifoni ai contributi pervenienti dalla Consulta e dagli Ordini professionali in un ambito di proficua collaborazione per risolvere le problematiche urgenti, in primis il tema dei servizi 'Emergenza e Urgenza' e del Pronto Soccorso per migliorare i servizi per i cittadini.

"Grande soddisfazione - commenta il consigliere delegato alla Sanità Nicola Armentano, presidente della Consulta - per il momento di confronto e in particolare per la volontà manifestata dai membri della Consulta e dal nuovo coordinatore del Governo clinico della toscana, al quale rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, per una proficua collaborazione da sviluppare da subito, con la possibile integrazione tra la Consulta e gli organi e le commissioni del Governo clinico".

La prossima seduta della Consulta si terrà giovedì 4 maggio 2023.