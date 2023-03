Festa della Donna: il Consiglio regionale celebra 8 eccellenze toscane

Firenze – Le eccellenze della Toscana per merito, talento, passione, impegno e abnegazione. Per la Festa della Donna 2023 torna l’evento ‘8 donne per l’8 marzo’ pensato e organizzato dal Consiglio regionale.

Mercoledì 8 marzo alle 15, nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo e la presidente della commissione regionale per le pari opportunità Francesca Basanieri, premieranno otto grandi donne orgoglio della Toscana.

Previsto anche un riconoscimento speciale alle donne iraniane che lottano per la libertà con una targa che sarà consegnata ad una delegazione dell’Associazione ‘Donna. Vita. Libertà’. Nel cortile di via Cavour 4, dal 18 gennaio, è appeso uno striscione con i nomi delle vittime del regime iraniano, segno e dimostrazione che “la Toscana mai si volta dall’altra parte”

Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sul canale youtube del Consiglio regionale e sul sito inConsiglio.it. Le premiate:

Valeria Piccini, chef stellata Martina Trevisan, sportiva Liliana Dell'Osso, psichiatra Francesca Biagini, docente universitaria Lucia Ghieri, imprenditrice Archeologhe San Casciano dei Bagni Sara Montemerani, medico Violante Gardini Cinelli Colombini, imprenditrice

Promuovere le politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro in un’ottica di genere. Fare il punto della situazione allo stato attuale e confrontarsi sulle prospettive del territorio provinciale. Mettere a confronto il punto di vista di lavoratrici e imprenditrici, istituzioni e parti sociali per potenziare gli strumenti di tutela e prevenzione per l’incolumità delle donne sul lavoro.

Sono gli obiettivi con cui nasce il convegno “Il Lavoro delle Donne in Salute e Sicurezza: Situazione e Prospettive nel Territorio Provinciale” ideato e organizzato dall’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Firenze, su impulso del Comitato consultivo provinciale, e dal Comune di Bagno a Ripoli, in programma lunedì 6 marzo alle 15.30 nella sala consiliare “Falcone e Borsellino” in palazzo comunale (piazza della Vittoria 1, Bagno a Ripoli). Un incontro, promosso nell’ambito delle iniziative per la Festa della donna, aperto a tutta la cittadinanza, invitata a partecipare.

“Sarà l’occasione – spiega il direttore di Inail Firenze David Maccioni - per esaminare con interlocutori qualificati lo stato delle condizioni di sicurezza delle lavoratrici nei luoghi di lavoro sul territorio metropolitano fiorentino, anche attraverso i dati statistici più recenti elaborati da Inail e, conseguentemente, per sensibilizzare le aziende all’adozione di specifici modelli organizzativi orientati ad una corretta valutazione dei rischi in ottica di genere”.

“Abbiamo sposato fin da subito l’idea di Inail di organizzare congiuntamente questa iniziativa – afferma il sindaco Francesco Casini -. Il nostro Comune è da sempre attento ai temi della sicurezza sul lavoro. Declinarlo in un’ottica di genere è importantissimo, in un mercato del lavoro in cui ancora oggi le donne sono troppo spesso penalizzate sul fronte dei diritti, della parità salariale e anche della sicurezza. Per noi si tratta di proseguire un percorso già avviato, con la partecipazione ad esempio al Tavolo per le Politiche di genere del Chianti, attento alla valorizzazione dell’uguaglianza di genere anche sui luoghi di lavoro, o con la sottoscrizione, alcuni anni fa, del primo patto con i sindacati per la legalità, la responsabilità solidale e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori negli appalti pubblici”.

A Fiesole

Mercoledì 8 marzo 2023 alle ore 16,30 in occasione della Festa della Donna, il Sindaco di Fiesole Anna Ravoni invita tutte le donne fiesolane nella Sala del Basolato Piazza Mino, per la consegna della tradizionale “stampa”. Quest’anno la stampa è la riproduzione di un’opera di Xiyu Guo intitolata Luce riflessa olio su tela 50 x 80 anno 2023. A seguire l’evento Le donne muovono le montagne Dialoghi sull’utopia femminista. A partire dal testo di Charlotte Perkins Gilman “Muoviamo le montagne”:

Beatrice Gnassi editrice e traduttrice

editrice e traduttrice Stefania Iacomi Assessore allo Sviluppo Economico

Assessore allo Sviluppo Economico Alessandra Nencioni Assessore ai Servizi ai Cittadini

Assessore ai Servizi ai Cittadini Anna Ravoni Sindaco di Fiesole

accompagneranno alla scoperta di un universo femminista, ecologico e cibernetico in cui le donne fanno la differenza.

Mostre, incontri, la pedalata rosa, laboratori: anche quest’anno il Comune di Lastra a Signa insieme alle associazioni locali, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha promosso un calendario di iniziative che interesseranno tutto il mese di marzo.

Si parte l’8 marzo alle 16.30 con l’inaugurazione della mostra collettiva di arte e artigianato “Arte in movimento” a cura di Monica Bellesi all’Antico Spedale di Sant’Antonio. In esposizione creazioni di bijoux e swarovski, oggetti fatti all’uncinetto e con conchiglie, poesie, quadri, pittura a tempera acrilica con le artiste Monica Bellesi, Antonella Cenci, Simona Niccolini, Roberta Paci e Annamaria Pallini e musica a cura di Manuela Ciampolini. Nel corso dell’iniziativa interverrà il sindaco Angela Bagni.

Il programma prosegue il 12 marzo con la donazione straordinaria di sangue a cura del Gruppo Fratres G. Nesi presso la sede in via della Misericordia 7 dalle 7.30 alle 12, mercoledì 15 marzo alle 17.30 si terrà il Circolo di lettura dedicato al libro Le madri di vento e di sale di Lisa See alla biblioteca comunale di Lastra a Signa: un appuntamento al mese per condividere idee e emozioni sui libri. Giovedì 16 marzo alle 15.30 Impariamo a Creare insieme… presso il Centro Sociale Residenziale in via Togliatti, laboratorio a cura delle Donne del cucito.

Sabato 18 marzo alle 9.30 in piazza Garibaldi partenza della Pedalata Rosa con arrivo al parco delle Cascine. Iniziativa promossa nell’ambito della manifestazione Ciclostorica La Lastrense. Sempre sabato 18 marzo ma alle 16 Ridendo, Scherzando, ma…incontro a cura del Laboratorio Auser presso la sede in via Togliatti. Infine l’ultima iniziativa si terrà il 28 marzo alle 16.30 con l’inaugurazione di una panchina gialla in occasione della Giornata Mondiale sull’endometriosi presso i giardini del Centro Sociale Residenziale con gli interventi del sindaco Angela Bagni, di Serena Pesci vicepresidente dell’associazione Endo- Care: insieme per prenderci cura della salute delle donne APS, di Samantha Giunta –referente dell’associazione la Voce di una è la Voce di Tutte e di Valeria Dubini, ginecologa e direttrice della struttura complessa attività consultoriali dell’Azienda Toscana Centro.

“Anche quest’anno proponiamo il consueto calendario di iniziative in occasione del Marzo Donna – ha spiegato il sindaco Angela Bagni- insieme alle tante realtà del territorio che come sempre aiuteranno a riflettere su tematiche legate alla salute, alla creatività al femminile e alla socialità. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare numerosi”.