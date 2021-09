La Florence Cocktail Week 2021

Il mondo della mixology torna finalmente a riunirsi per eventi sparsi lungo lo stivale, come segnale di ripresa dopo la crisi che ha colpito il settore molto duramente. Secondo una rilevazione di Formind Srl, la società di consulenza specializzata nel monitoraggio dei trend di consumo in ambito Horeca, nel mese di giugno 2021 i consumi registrati sono stati in crescita del 48%, con un trend promettente cui ha contribuito l’avvio della stagione estiva e gli allentamenti delle restrizioni per bar e ristoranti.

In questo scenario, arriva uno degli eventi fondamentali per il settore, all’insegna del bere responsabile e di qualità: la Florence Cocktail Week, in programma nella città di Firenze dal 20 al 26 settembre, con il patrocinio del Comune di Firenze. Giunta alla sua sesta edizione, la sette giorni di festival è l’occasione per riunire cocktail bar e bartender fiorentini con un fitto calendario di appuntamenti, serate in compagnia delle aziende sponsor e molto altro.

La Florence Cocktail Week coinvolgerà 45 cocktail bar di Firenze suddivisi in Cocktail Bar, High Volume Bar e Bar d’Hotel per aiutare i clienti ad orientarsi a seconda del tipo di esperienza desiderata. Un’intera settimana di incontri, masterclass e night shift con i migliori ospiti nazionali e internazionali.

A coronare l’importante momento di ripresa, è stata avviata una collaborazione che aggiunge qualità e innovazione al mondo Horeca: Ice Cube, azienda leader del ghiaccio alimentare confezionato in Italia, ha deciso di unirsi alla squadra della Florence Cocktail Week con il ruolo preminente di Main Sponsor. Da sponsor tecnico, per una settimana i professionisti coinvolti nelle diverse iniziative avranno la possibilità di sperimentare cocktail e drink utilizzando la gamma di prodotti che ha reso il ghiaccio ICE3 un prodotto sicuro e adatto a tutte le occasioni.

Protagonista degli eventi fiorentini con Ice Cube sarà la Linea ICE³ Lab, risultato di una lunga lavorazione artigianale che rende questi prodotti unici e inimitabili. Tutti i prodotti vengono infatti realizzati a partire da un blocco unico di ghiaccio con le misure di 1 metro x 50 centimetri, il cui congelamento richiede fino a tre giorni di lavoro. La glaciazione avviene in maniera molto lenta e con una particolare tecnica che mantiene l’acqua sempre in movimento, replicando quanto avviene in natura nella formazione dei ghiacciai. Il risultato è un prodotto completamente trasparente, cristallino, privo di aria ed imperfezioni. Gli artigiani tagliano, controllano e certificano ogni singolo prodotto, sia dal punto di vista igienicosanitario che da quello tecnico estetico.

Per il sesto anno consecutivo Distilleria Nardini, la più antica distilleria d’Italia e leader dal 1779 nel mercato delle grappe e dei liquori di eccellenza, si conferma main sponsor della Florence Cocktail Week, la prima e la più conosciuta cocktail week italiana nata per diffondere la cultura del bere miscelat odi qualità.

Per tutta la settimana Nardini sarà presente al Caffé Concerto Paszkowski in Piazza della Repubblica 35 a Firenze con il signature cocktail “Grap-Tini” a base di Grappa Extrafina Nardini e Acqua di Cedro Nardini, per un connubio di sapore, freschezza, forza e acidità ben suggellato dal cordiale all’uva. Il trionfo di sapori trova spazio nell’eleganza di una coppa che racchiude colori tenui, vagamente paglierini, in grado di esprimere armonia e grazia. Sempre al Caffé Concerto Paszkowski, Nardini parteciperà mercoledì 22 settembre alle ore 20.30 all’evento “Dining with The Spirits” con un menù creato ad hoc dallo chef Fabio Barbaglini e ricette a base prodotti Nardini. (Evento aperto al pubblico a pagamento).

Sarà invece il “Dutty Passion” il signature cocktail firmato Nardini che si potrà degustare al Move On in Piazza di San Giovanni 1/R a Firenze: Bitter Chinato Nardini, Acqua di Cedro Nardini, cordiale al frutto della passione e Prosecco per un’esperienza di gusto fresca, avvolgente e spiritosa. Il Move On sarà la location esclusiva anche per l’evento “SHAKEYOURGRAPPA” organizzato in collaborazione con Nardini, Move On e Tropical Animals venerdì 24 settembre: una Night Shift con 6 tra i più autorevoli bartender della scena italiana. Samuele Ambrosi, Julian Biondi, Luca Manni, Luca Picchi, Mauro Uva e Michele Venturini realizzeranno ricercati cocktail dove protagonista assoluta sarà la Grappa Nardini. Music by Tropical Animals. Dalle ore 18.30 alle 00.30. (Evento aperto al pubblico con cocktail a pagamento).

Diageo World Class - l’eccezionale programma globale del colosso beverage internazionale che investe nella formazione dei migliori bartender e nella divulgazione della cultura del bere bene – torna protagonista anche quest'anno alla Florence Cocktail Week 2021 nel ruolo di main sponsor, con un calendario di appuntamenti da non perdere durante la prestigiosa rassegna fiorentina giunta alla sesta edizione. Dal 21 al 26 settembre Diageo World Class animerà i migliori locali e hotspot della città, con un programma di eventi e degustazioni esclusive aperte al pubblico a base dei migliori distillati del suo portfolio premium come tequila Casamigos, Bulleit bourbon, Zacapa rum, tequila Don Julio, vodka Ketel One e i whisky Talisker e Caol Ila.

Guidati da celebri guru della mixology come Salvatore “The Maestro” Calabrese ed esperti del settore come il Master Ambassador Franco Gasparri, gli appuntamenti Diageo World Class chiamano a raccolta personalità internazionali del bartending come accadrà per esempio Giovedì 23 settembre al Locale in occasione dell’evento “Ketel One & Ecosostenibilità”, la Masterclass con i migliori bartender direttamente dai World’s 50 Best Bars come Jean Trinh, dell’Alquimico (Cartagena, Colombia), Marcio Silva, del Guilhotina (Sao Paulo, Brasile) e Tato Giovannoni, del Floreria Atlantico (Buenos Aires, Argentina). Un’occasione per conoscere questi talenti internazionali e affrontare con loro il tema della sostenibilità particolarmente sentito dalla celebre vodka olandese.

Un ricchissimo calendario dedicato a tutti gli appassionati e ai neofiti che potranno scoprire cocktail e abbinamenti food inediti: si parte il 21 settembre da Irene del Savoy di Piazza della Repubblica per parlare di tequila e ospitalità con Salvatore Calabrese, per passare poi al Rasputin, Floreal, Largo9, Santa Garden e chiudere al Dome il 26 settembre con l'attesissima Florence Cocktail Week 21 Ceremony Awards durante la quale Diageo World Class premierà i migliori bartender ed i cocktail bar vincitori nelle varie categorie.