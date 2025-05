La Fiorentina è sconfitta di misura dalla Roma

E' stata una trasferta sfortunata. Un gol di Dobvyk in piano recupero del primo tempo decide questo spareggio per l’Europa. Nella ripresa attacca solo la Fiorentina, ma non riesce a trovare il pari . Partita decisa ,forse da un episodio, ma anche dalle parate di Svilar. Qualche perplessità sulla formazione schierata da Palladino. L'allenatore viola ha pensato troppo alla gara decisiva con gli spagnoli al momento di varare la formazione. La scelta di Ndour e Richardson, inadatti alla propulsione offensiva che sarebbe servita nel primo tempo, hanno condizionato la partita della Fiorentina. Anche l’inserimento di uno Zaniolo fuori forma e avulso dalla manovra.,non è servito ad aiutare Kean.

La cronaca ci mostra dopo una fase di studio una Fiorentina che esercita un possesso palla che costringe spesso la Roma a schiacciarsi in difesa. I viola sono ,però, lenti nella manovra e non riescono a essere pericolosi. Al 27' Kean è bravo a liberarsi, ma davanti a Svilar gli tira addosso. Poi ci riprova alla mezzora ma il portiere romanista para in tuffo. La prima parata di De Gea bisogna attendere il 33′. quando Soulè serve Celik che calcia di potenza col destro, trovando la deviazione di De Gea.

Poi il portiere viola si ripete nel recupero, deviando in calcio d’angolo un tiro di Shomurodov.. Sugli sviluppi del calcio d’angolo successivo, a tempo scaduto (con annesse polemiche), la Roma sblocca il risultato: Angelino mette una palla al centro, Shomurodov fa sponda per Dovbyk che di testa mette in rete. Nella ripresa la Roma sceglie di lasciare il possesso palla alla Fiorentina, che sfiora il pareggio al 20′. Gudmundsson calcia a botta sicura dopo la corta respinta di Ndicka, ma trova il decisivo intervento con i piedi di Svilar.

Palladino toglie Pongracic e Richardson, schiera Colpani e Beltran. All 38′ Svilar salva ancora la Roma: Kean sfrutta un’indecisione di Mancini e calcia col destro, ma il portiere giallorosso blocca in due tempi

Nel finale non accade nulla di rilevante, mentre dopo il triplice fischio Zaniolo trova il modo di farsi espellere mentre Edoardo Bove, acclamato dall’Olimpico si commuove durante il giro di campo

La partita termina ,quindi,con la sconfitta dei viola. Una sconfitta ch4 chiude il discorso Champions League e complica molto anche la possibilità per l’Europa League si fa dura.

Intervenuto ai microfoni di DAZN , Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha espresso così il suo pensiero: “Abbiamo affrontato una squadra molto compatta e ben organizzata. Nonostante il risultato, la nostra prestazione è stata di alto livello. C’è del dispiacere per la sconfitta, ma l’intento era quello di mettere in difficoltà la Roma e credo ci siamo riusciti. Davanti avevamo un portiere in serata straordinaria, segnare era davvero complicato, e il fatto che sia stato il migliore in campo dimostra quanto abbiamo fatto bene. Ho utilizzato tutte le opzioni che avevo, e partite del genere devono rafforzare la nostra fiducia in vista della finale di giovedì“.

A proposito di Zaniolo “L’ho visto molto determinato e concentrato durante la settimana. A volte mi affido anche all’intuizione sul gol dell’ex, e pensavo potesse disputare una buona gara. Ha fatto ciò che gli avevo chiesto, ha resistito bene ai contrasti e ha anche avuto l’occasione per segnare. Sono soddisfatto della sua prova, ho fiducia in tutti questi ragazzi“.

Palladino ha parlato anche degli esterni. “Abbiamo avuto un po’ di sfortuna in quel ruolo: Gosens ha avuto problemi di salute nella notte, ha stretto i denti ma già alla mezz’ora ha chiesto il cambio. Mi sono dovuto arrangiare, ma nel secondo tempo Ndour ha fatto una buona prestazione. Ho provato a mettere in difficoltà la Roma, ma con un portiere così in forma è complicato concretizzare“.

Noma-Fiorentina 1-0

ROMA (3-5-2): Svilar Celik(32’st Rensch svancini Ndicka ; Soulè , Cristante (20’st Gourna-Douath ), Kone , Pellegrini (1’st Pisilli ), Angelino Shomurodov (20’st Baldanzi ), Dovbyk 32’st El Shaarawy ).All: Ranieri

FIORENTINA (3-5-2): De Gea ; Pongracic (26’st Colpani ), Marì Comuzzo ; Parisi , Mandragora , Richardson (26’st Beltran ), Ndour (45’st Adli ), Gosens(1’st Fagioli ); Zaniolo (16’st Gudmundsson ), Kean .All: Palladino

Arbitro: Chiffi di Padova

Marcatori: nel pt al 49′ Dovbyk

Ammoniti: Ndour, Kean, Soule

Espulsioni: Zaniolo

Foto ACF Fiorentina