300 milioni per fermare l'emorragia d'acqua

Dietro quel flusso d’acqua si nasconde una realtà fatta di infrastrutture fatiscenti e un’emorragia silenziosa che scorre sotto i nostri piedi. In Italia, la situazione è allarmante: disperdiamo mediamente il 42,4% dell'acqua che immettiamo nelle tubature prima ancora che raggiunga la sua destinazione.

Per affrontare questa emergenza "invisibile", il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha varato un piano massiccio per la Toscana. Con 62 interventi mirati, l'obiettivo è invertire la rotta. Non è solo una questione di manutenzione, ma di sopravvivenza del sistema: esploriamo come il piano nazionale intende colmare un gap infrastrutturale che non possiamo permetterci.

I dati elaborati dalla CGIA di Mestre sulla dispersione idrica nazionale sono, per un Paese avanzato, semplicemente imbarazzanti. Perdere quasi la metà della risorsa trasportata equivale a uno spreco pro capite di 157 litri al giorno. Definire "brava" una regione che perde un terzo della risorsa è la prova del fallimento sistemico della nostra gestione idrica. Questa inefficienza non è un concetto astratto, ma un onere economico che ricade interamente sui cittadini. Come sottolineato da un’analisi critica del settore:

Il danno economico nazionale è stimato in 9,8 miliardi di euro. In un mercato dominato da monopoli o oligopoli di fatto, il costo dell'inerzia politica e gestionale finisce direttamente in bolletta, alimentando un circolo vizioso di sprechi e rincari.

Per l'On. Erica Mazzetti, componente della Commissione Ambiente e responsabile lavori pubblici di Forza Italia, la strategia per la Toscana deve segnare una discontinuità netta: il focus primario non è la costruzione di nuove, spettacolari opere, ma la riparazione dell'esistente. Il piano del MIT si articola su tre pilastri fondamentali:

Lotta alle perdite: Sostituzione sistematica delle condutture vecchie e ammalorate.

Sostituzione sistematica delle condutture vecchie e ammalorate. Digitalizzazione delle reti: Trasformare i tubi in infrastrutture monitorate.

Trasformare i tubi in infrastrutture monitorate. Nuovi invasi: Creare riserve strategiche per i periodi di siccità estrema.

L'efficienza della rete è la priorità assoluta: recuperare l'acqua che già abbiamo è il modo più rapido, economico e sostenibile per garantire l'approvvigionamento a cittadini e imprese.

Uno degli aspetti più avanzati del piano riguarda la cosiddetta "Smart Water". Non basta più cambiare il materiale delle tubature; è necessario che la rete "parli". La digitalizzazione consiste nell'installazione di sensori e sistemi di monitoraggio in tempo reale che permettono la manutenzione predittiva. Questo significa individuare una micro-perdita e intervenire prima che questa si trasformi in una voragine o in un'interruzione del servizio.

In quest'ottica, l'area di Pistoia e Prato diventa un laboratorio tecnologico. Il gestore Acque SpA ha ricevuto uno stanziamento di 41,8 milioni di euro (di cui 32,5 già finanziati) per digitalizzare i propri asset. Si tratta di un investimento che si ripaga nel tempo: meno perdite significano meno costi di estrazione e depurazione, proteggendo al contempo la risorsa ambientale.

Il piano del MIT non è una dichiarazione d'intenti, ma una mappa precisa di cantieri. Dei 62 interventi programmati, 28 sono già stati aggiudicati e 19 sono attualmente in corso, a dimostrazione di una macchina operativa già in movimento.

Il Cuore Produttivo (Firenze-Prato-Pistoia): Questa zona riceve la quota più consistente. 91,2 milioni di euro sono destinati a Publiacqua per la riduzione delle perdite (50 milioni già finanziati).

Questa zona riceve la quota più consistente. 91,2 milioni di euro sono destinati a per la riduzione delle perdite (50 milioni già finanziati). A Firenze spiccano il potenziamento del sistema metropolitano e l'adeguamento della fondamentale adduttrice Anconella . In questa area, Publiacqua e Acque SpA operano su segmenti diversi ma complementari del medesimo distretto industriale per garantire la resilienza idrica.

. La Costa e la Versilia: Il gestore Gaia dispone di 39,4 milioni per il controllo delle perdite, integrati da un MasterPlan da oltre 18 milioni.

Il gestore dispone di per il controllo delle perdite, integrati da un MasterPlan da oltre 18 milioni. Per l'area livornese, sono programmati 21,5 milioni per ASA.

Sud della Toscana e Valdichiana: L' Acquedotto del Fiora investirà 42,3 milioni nel Grossetano.

L' investirà 42,3 milioni nel In Valdichiana, sono previste nuove adduzioni strategiche per i comuni di Sinalunga, Lucignano e San Savino.

Se la rete è il sistema circolatorio, gli invasi sono il cuore che pompa riserva. Nonostante la priorità alle condutture, il piano prevede opere di stoccaggio fondamentali per mitigare gli effetti della siccità. A Pistoia, il progetto del nuovo invaso di Gello (11 milioni di euro), affiancato da un secondo invaso gestito da Publiacqua (15,5 milioni), rappresenta una risposta concreta ai mutamenti climatici.

Accanto alle nuove costruzioni, sono previsti oltre 10 milioni di euro per il consolidamento delle grandi dighe esistenti di Montedoglio e Cervetosa (tra Arezzo, Siena e Massa). Come sottolineato da Marco Stella, capogruppo regionale di Forza Italia, questi interventi sono "risposte concrete per mitigare gli effetti della siccità", garantendo riserve idriche certe anche nei mesi di crisi.

La dispersione idrica è il sintomo di una patologia più profonda: un sistema di monopoli e oligopoli di fatto dove le aziende sono spesso private nella forma societaria ma pubbliche nella sostanza degli azionisti (gli Enti Locali). Questo crea un pericoloso conflitto d'interessi: lo Stato e i Comuni, che dovrebbero vigilare e sanzionare le inefficienze, sono gli stessi che incassano i dividendi.

È inaccettabile che gli utili di queste società vengano spesso utilizzati per "auto-promozione" o sponsorizzazioni culturali e politiche (i cosiddetti "interessi altruistici") anziché essere reinvestiti totalmente nel sottosuolo. Ogni litro perso è un costo energetico di estrazione e trattamento che il cittadino paga senza ricevere il prodotto. È tempo di rompere questo "costo del silenzio": la gestione idrica non può essere un bancomat per la politica locale, ma un servizio industriale di precisione.

La sfida per la sicurezza idrica della Toscana è ora una responsabilità condivisa. Il Ministero ha tracciato il percorso: su un fabbisogno totale programmato di 513 milioni di euro, ben 299,7 milioni sono già effettivamente finanziati. La palla passa ora agli Enti Locali, che devono accelerare i cantieri e superare quella "politica dei veti" e della sindrome Not In My Backyard che ha bloccato le infrastrutture per decenni. La sicurezza idrica è una priorità nazionale che definisce la maturità di una regione. Le risorse ci sono e i progetti sono avviati.