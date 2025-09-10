La Commissione III non svolgerà indagini sull'ex teatro comunale

Era pervenuta una richiesta in base all’art.25 del regolamento del Consiglio Comunale, sulla possibilità di svolgere attività di indagine in relazione alla questione dell’ex Teatro Comunale. La Commissione consiliare 3, riunita oggi nella Sala di Firenze Capitale, al 3° piano di Palazzo Vecchio, ha appena bocciato la proposta.

Intanto la Fondazione Italiana Bioarchitettura e la Libreria Editrice Fiorentina hanno organizzato il Convegno "Cubi neri e buchi neri a Firenze - proposte per una svolta urbanistica", che si terrà il 12 settembre, alle ore 17.00 a Palazzo Pucci, via de Pucci 4.

Il convegno, partendo dal positivo dibattito in città suscitato dalle negatività del progetto dell'ex teatro comunale, intende produrre una riflessione utile per generare, attraverso proposte culturali ed operative, una vera e propria svolta della impostazione urbanistica ed edilizia di Firenze, a fronte di scelte che si possono definire sicuramente fallimentari operate negli ultimi decenni. Al Convegno interverranno: