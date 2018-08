La Color Vibe torna a Viareggio

Il format che ha coinvolto oltre 1.000 persone nel 2017 torna in Versilia con la corsa più colorata del pianeta, dando appuntamento agli appassionati il 12 agosto 2018

E’ partito il conto alla rovescia per la tappa di Viareggio della Color Vibe 5k Run. L’appuntamento viareggino, si conferma anche nel 2018 l’evento clou della Versilia all’interno del Color Vibe Tour ed è fissato per domenica 12 agosto. Prevede – secondo la formula ormai collaudata - una corsa non competitiva di 5 chilometri, contrassegnata dal lancio di polveri variopinte (tutte rigorosamente naturali). Tra le conferme del 2018 anche un percorso più breve, di 1,5 km., dedicato ai bambini. L’iniziativa è organizzata da Color Vibe Italia con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Viareggio, gli stabilimenti balneari, Alfrun e la sempre coinvolgente zumba di MartySa.

La giornata inizierà nell’area del Belvedere delle Maschere, alle 11, con l'apertura del Color Vibe Village: qui gli iscritti potranno ritirare il Color Vibe Kit (maglietta ufficiale, pettorale, bustina di colore da usare per il party finale, tatuaggi temporanei, gadget e prodotti offerti dai partner), incluso nella quota di iscrizione e i “ritardatari” potranno ancora registrarsi alla corsa fino a pochi minuti dal via, fissato per le ore 18.30. Per tutti attività di intrattenimento e riscaldamento muscolare per i più sportivi. Confermato anche nel 2018 il pre Vibe Village: sabato 11 agosto, infatti, dalle 16 alle 20 sarà possibile iscriversi sempre al Belvedere delle Maschere.

L’EVENTO

L’evento prende il nome da VIBE: sensazione, emozione, vibrazione, sintonia ed energia. Un vero e proprio inno al divertimento aperto a tutti: non ci sono limiti di età. Il percorso di 5 chilometri si può percorrere camminando, correndo, saltando, in avanti, all’indietro, ballando…. Non è una gara, ma una festa ed un modo alternativo per divertirsi e passare una giornata in allegria con amici, parenti, colleghi e l’importante è divertirsi.

Al pronti-via la Color Vibe scatterà... in bianco (t-shirt inclusa nell’iscrizione) per far risaltare meglio il colore che, ad ogni chilometro percorso, sarà “sparato” sui partecipanti al Vibe Point dove saranno stuzzicati i cinque sensi: oltre alla tinta, ogni volta diversa, profumi orientali e musica a tema. Tagliato il traguardo, grande festa nel cuore del Vibe Village: ogni concorrente avrà a disposizione una bustina di colore da poter utilizzare e, seguendo il ritmo dello speaker ufficiale, ogni 15 minuti circa ci sarà un magico “lancio collettivo”.

INFO E ISCRIZIONI

E’ ancora possibile iscriversi sul sito ufficiale della manifestazione (www.colorvibe5k.it) e lo si potrà fare anche presso il negozio Alf Run e presso gli stabilimenti balneari che supportano l’iniziativa, attivati quali “Official Registration Point” sul territorio (l’elenco completo é disponibile sul sito ufficiale) fino a sabato 11 agosto. Ma anche domenica 12 agosto sarà possibile iscriversi presso il “last minute” point a cura dell’organizzazione presso il Vibe Village al Belvedere delle Maschere.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le modalità con cui è possibile partecipare all’evento sono molteplici, con promozioni sia per i bambini al di sotto dei 5 anni, sia per gli Under 14 che per i gruppi di almeno 4 persone. Inoltre vengono riservate agevolazioni per: Il kit comprende la maglietta ufficiale, il pettorale, una bustina di colore, un tatuaggio e l’adesivo ufficiale Color Vibe 2018. Le quote aumentano il giorno dell’evento, e sono quindi scontate entro l’11 agosto.