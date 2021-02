Kibaca For Young: giovanissimi che combattono contro i soliti stereotipi

Prima edizione del cinema afroeuropeo per ragazzi: 5 titoli pluripremiati, incontri e approfondimenti con registi, attori e scrittori afroeuropei. Lunedì 15 Febbraio online su Più Compagnia

Il Kibaca Florence Festival di cinema Africano, che dal 2011 propone al pubblico film legati all’Africa, un tipo di cinema alternativo, lontano dagli stereotipi e dai luoghi comuni, propone lunedì 15 Febbraio su Più Compagnia, la sala online del cinema La Compagnia, la prima edizione del Kibaca For Young, una giornata di proiezioni e incontri, online e gratuita, dedicata al pubblico dei ragazzi, con una proposta di film focalizzati sugli aspetti sociali e culturali meno noti delle società africane di oggi.

In programma talk e approfondimenti con registi, attori e scrittori afroeuropei oltre alla proiezione di tre cortometraggi pluripremiati - Aya Goes to the Beach – Aya va alla spiaggia, Marocco, 2015; A Place for Myself – Un posto per me, Ruanda, 2016; Yasmina, Francia, 2018, del mediometraggio senegalese del 1999 La petite vendeuse de soleil – La piccola venditrice di sole - e del film Yomeddine, di Abu Bakr Shawky (Egitto, 2018), in selezione ufficiale al Festival di Cannes 2018 e selezionato per rappresentare l’Egitto ai Premi Oscar 2019.

La rassegna è organizzata in sinergia con il progetto Bella Presenza, nato con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’abbandono scolastico e la povertà educativa, attraverso la realizzazione di laboratori formativi per docenti ed educatori rivolti agli studenti.