Fiorentina

Kean e Parisi saltano la Lazio: non convocati per stasera

Potranno recuperare per la partita di giovedì contro il Crystal Palace? Out anche Brescianini e Fortini

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
13 Aprile 2026 15:15
Kean e Parisi saltano la Lazio: non convocati per stasera

Non ci sono Kean e Parisi nella lista dei convocati viola per la partita contro la Lazio (partita in programma stasera alle 20,45).

I due giocatori, titolarissimi nella Fiorentina di Paolo Vanoli, potranno recuperare per la partita di giovedì contro il Crystal Palace?

Out anche Brescianini e Fortini. Ecco la lista per la partita di stasera diramata all'ora di pranzo dalla società viola:

Approfondimenti

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRASCHI Riccardo

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) CIANCIULLI Salvatore

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) DELI Lapo

9) FABBIAN Giovanni

10) FAZZINI Jacopo

11) GOSENS Robin Everardus

12) HARRISON Jack Davi

13) KOŠPO Eman

14) KOUADIO Eddy Nda Konan

15) LEZZERINI Luca (P)

16) MANDRAGORA Rolando

17) NDOUR Cher

18) PICCOLI Roberto

19) PONGRAČIĆ Marin

20) PUZZOLI Giorgio

21) RANIERI Luca

22) RUGANI Daniele

23) SOLOMON Manor

Allo stadio Franchi dovrebbero essere presente circa 18mila spettatori.

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