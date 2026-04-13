Kean e Parisi saltano la Lazio: non convocati per stasera

Non ci sono Kean e Parisi nella lista dei convocati viola per la partita contro la Lazio (partita in programma stasera alle 20,45).
I due giocatori, titolarissimi nella Fiorentina di Paolo Vanoli, potranno recuperare per la partita di giovedì contro il Crystal Palace?
Out anche Brescianini e Fortini. Ecco la lista per la partita di stasera diramata all'ora di pranzo dalla società viola:
Approfondimenti
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) CHRISTENSEN Oliver (P)
4) CIANCIULLI Salvatore
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) DELI Lapo
9) FABBIAN Giovanni
10) FAZZINI Jacopo
11) GOSENS Robin Everardus
12) HARRISON Jack Davi
13) KOŠPO Eman
14) KOUADIO Eddy Nda Konan
15) LEZZERINI Luca (P)
16) MANDRAGORA Rolando
17) NDOUR Cher
18) PICCOLI Roberto
19) PONGRAČIĆ Marin
20) PUZZOLI Giorgio
21) RANIERI Luca
22) RUGANI Daniele
23) SOLOMON Manor
Allo stadio Franchi dovrebbero essere presente circa 18mila spettatori.