​Il futuro dei Servizi in Toscana dalla trasformazione di Plures

I servizi di pubblica utilità — energia, acqua, igiene ambientale — costituiscono l’infrastruttura invisibile del vivere civile. Se ne avverte la presenza solo quando il servizio si interrompe o quando i costi diventano insostenibili. In questo scenario di volatilità economica, l’incontro del 26 maggio tra il management di Plures e i sindacati confederali (CGIL, CISL, UIL), nell’ambito del Comitato Strategico previsto dal Protocollo del luglio 2023, resgistra una metamorfosi industriale volta a stabilizzare la gestione delle risorse strategiche del territorio toscano.

Plures sta attuando un cambiamento radicale dell’assetto societario, migrando verso un modello che prevede una corporate dedicata alle funzioni strategiche e società operative verticali per Energia, Ambiente e Idrico.

Sotto il profilo dell’analisi di politica industriale, questo passaggio è una necessità dettata dalla complessità dei mercati moderni. La separazione permette una gestione specialistica del CAPEX (investimenti in conto capitale) e un isolamento dei rischi operativi tra i diversi comparti. Sebbene sia uno standard per le grandi utility nazionali, per la Toscana rappresenta un'evoluzione necessaria per garantire l’accesso al credito e la competitività. Per l’azienda, la solidità di questa architettura poggia sulla qualità del dialogo sociale:

La creazione di una nuova società operativa per l’igiene ambientale non è un mero esercizio burocratico. L’operazione prevede il trasferimento integrale di un intero ecosistema industriale: il servizio, il personale, la concessione, i mezzi e gli impianti.

L’elemento di maggiore interesse per un analista risiede nella clausola di salvaguardia richiesta dai sindacati: guardare oltre il breve termine, puntando alla scadenza della concessione fissata al 31 dicembre 2037. Questa lungimiranza mira a blindare le tutele di secondo livello e la stabilità contrattuale per un intero decennio, assicurando che il passaggio di asset non mini i diritti acquisiti dai lavoratori della holding e della nuova operativa.

Il comparto idrico vive una fase di accelerazione impressa dalle dinamiche legali. In seguito alla pronuncia della Corte d’Appello di Firenze, Plures ha delineato uno scenario che potrebbe portare alla nascita di una nuova società interamente pubblica entro il 1° gennaio 2027, in linea con le scadenze per l’affidamento "in house" stabilite dall’Autorità Idrica Toscana.

In questo quadro di incertezza giudiziaria, la priorità si sposta sulla continuità operativa e sulla protezione del capitale umano. La richiesta sindacale è stata netta: le garanzie occupazionali, contrattuali e professionali devono estendersi non solo al personale diretto, ma anche a quello delle società partecipate del comparto idrico, evitando che la frammentazione societaria generi lavoratori di serie B.

L’evoluzione di Plures si misura anche attraverso la capacità di farsi carico delle esternalità negative che colpiscono i dipendenti. Il "nuovo patto sociale" emerso dal confronto prevede misure concrete contro l’inflazione, con richieste specifiche per il sostegno ai costi energetici e alle spese di trasporto.

Questa visione trasforma la multiutility da semplice erogatore di servizi a attore della coesione sociale. La sfida industriale si intreccia con quella etica: mantenere l’efficienza senza pesare sulle tariffe per i cittadini, garantendo al contempo il potere d’acquisto dei lavoratori.

Il percorso del Gruppo Plures indica una direzione: l'industrializzazione dei servizi pubblici toscani non può prescindere da un solido ancoraggio ai diritti e al territorio. Il successo del piano di investimenti dipenderà dalla capacità di armonizzare un'agile struttura "holding-operative" con le istanze di sicurezza sociale.