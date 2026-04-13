Oggi viola contro la Lazio, Kean e Parisi in forte dubbio

Oggi Fiorentina - Lazio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, partita valida per la 32° giornata di Serie A. Si gioca alle 20:45.

Fagioli e Gudmunsson sono squalificiati, Kean e Parisi in forte dubbio per i rispettivi problemi fisici, difficilmente li vedremo in campo dall'inizio. Teniamo anche conto che giovedì la Fiorentina avrà l'impegno europeo contro il Crystal Palace (andata 3-0 per gli inglesi), dove servirà una specie di miracolo ma nel calcio a volte succede.

Probabili formazioni:- Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour, Harrison, Piccoli, Fazzini.

Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin.