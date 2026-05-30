Droga: 1.335 arresti e oltre 450 kg sequestrati

Operazione antidroga su scala nazionale, 1.335 persone arrestate

Si è conclusa ieri un’operazione a livello nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. L’operazione di alto impatto nazionale è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo.

L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 1335 soggetti, di cui 31 minorenni e 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori.

Sono stati sequestrati complessivamente circa 450 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina.

A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili nonché numeroso munizionamento.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, rinvenendo 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.

Nel corso dell’operazione, sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.

Con riferimento alle operazioni condotte nella provincia di Firenze, nel periodo di riferimento la Polizia di Stato di Firenze ha avviato numerose attività straordinarie di controllo del territorio per la prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e finalizzati al rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio, soprattutto nella zona centrale della città ove sono segnalate situazioni di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica.

Alle operazioni, coordinate dalla Squadra Mobile della Questura di Firenze, ha partecipato personale dei Commissariati sezionali, delle “Volanti” e le pattuglie moto-montate “Nibbio” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno intensificato i controlli nei luoghi nevralgici della città gigliata, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni delittuosi in esame.

Le attività si sono svolte con il contributo degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana che hanno affiancato il personale in borghese nell’espletamento dei controlli a persone e veicoli, così come determinante è stato il contributo delle unità cinofile antidroga, impiegate nei controlli volti a reprimere lo spaccio di sostanza stupefacente.

A Firenze, i controlli si sono svolti principalmente in giardini e aree ove sono stati monitorati fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti e nei luoghi del centro cittadino di aggregazione di giovani e turisti, dove si sono spesso verificati episodi di mala movida o connessi alla vendita e consumo di droga.

Sono stati svolti controlli nei pressi della Stazione di Santa Maria Novella e alle fermate della tramvia e degli autobus, con incremento dei controlli nei luoghi di ritrovo come centri commerciali, sale giochi, bar e sulla tramvia.

Non sono stati tralasciati i luoghi più visitati dai turisti, spesso teatro di reati di tipo predatorio, come Piazzale Michelangelo, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, Piazza della Repubblica, Piazza Pitti, Piazza Dalmazia, Piazza San Jacopino e vie limitrofe.

In via Veracini, personale della Squadra Mobile ha denunciato un 25enne marocchino, trovato in possesso di diverse dosi di cocaina ed hashish, oltre a 230 euro in banconote di vario taglio.

In Via Rocca Tedalda, personale del Commissariato San Giovanni, unitamente al personale della Polizia Locale di Firenze, ha tratto in arresto un albanese dell’82 in quanto, sottoposto a controllo a bordo della propria autovettura, è stato trovato in possesso di 57 gr. di cocaina. La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha consentito di rinvenire ulteriori 6 involucri sottovuoto termosaldati contenenti complessivamente 564 gr. di cocaina, oltre a 3 bilancini di precisione e materiale da confezionamento. L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale “Sollicciano”.

Sono stati intensificati i controlli nel quartiere di Campo di Marte, Novoli e Isolotto.

Proprio in quest’ultima zona, il personale del Commissariato di P.S. di San Giovanni, nel corso dei mirati servizi effettuati, ha notato due auto sopraggiungere, a poca distanza l’una dall’altra, all’interno di un parcheggio, fermandosi in prossimità di una siepe. I poliziotti hanno poi osservato i due conducenti muoversi in maniera sospetta occultando, prima di allontanarsi, qualcosa simile ad una bottiglia ai piedi della siepe. Una volta recuperata, sono stati rinvenuti al suo interno 118 involucri di cocaina dal peso totale di circa 123 gr. I due uomini successivamente fermati da un’aliquota di personale che nel frattempo ne ha seguito i movimenti sono stati, invece, trovati in possesso di diverso denaro contante.

I soggetti, 26enne e 20enne nordafricani, già noti, sono stati arrestati. All’esito della direttissima, è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere per entrambi.

Sempre gli agenti del Commissariato di San Giovanni, unitamente a personale del Commissariato di Rifredi e con la collaborazione della Polizia Municipale di Firenze, hanno tratto in arresto tre soggetti, due uomini e una donna, per illecita detenzione di sostanza stupefacente in concorso. A seguito di controllo presso un appartamento di via Carlo del Prete in uso a tre soggetti, segnalati come dediti all’attività di spaccio e alla detenzione di sostanze stupefacenti, il personale operante ha rinvenuto 26 gr. di MDMA suddivisa in pasticche, circa 37 gr. di cocaina, 96 barrette allucinogene e 82 sigarette elettroniche contenenti THC, oltre a diverso denaro contante per un totale di circa 17.000€, ad una macchina sottovuoto e a due bilancini di precisione.

Da successivi accertamenti, inoltre, è emerso che la donna avesse la disponibilità di un garage a Scandicci. Pertanto, un’aliquota di personale ha raggiunto il locale segnalato rinvenendo anche all’interno dello stesso altra sostanza stupefacente, in totale circa 6 kg di hashish suddivisa in panetti oltre ad una macchina conta soldi e ad una macchina sottovuoto.

I 3 soggetti, una 20enne e un 27enne italiani, e un 24enne tunisino, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, sono statti associati presso la casa circondariale di Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare.

È stato intensificato il pattugliamento nelle aree verdi della città, come i giardini della Fortezza e il Parco delle Cascine, dove il personale del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, durante i servizi condotti in orario mattutino a disposizione della Squadra Mobile, ha arrestato un cittadino libico di 47 anni per rapina aggravata commessa ai danni di 40enne malese. La vittima stava transitando in Via Baracca con la sua bici per recarsi a lavoro, quando sarebbe stato affrontato dal 47enne che con la minaccia di un paio di tronchesi e minacciando di usare un coltello che teneva all’interno del marsupio, si sarebbe impossessato della bicicletta per poi fuggire a bordo di essa.

Il reo, rintracciato in Viale dell’Aeronautica, è stato arrestato e associato presso la Casa Circondariale di Sollicciano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Gli agenti hanno rinvenuto all’interno del suo marsupio un paio di tronchesi ed un coltello da cucina, debitamente sottoposti a sequestro.

Sempre nel Parco delle Cascine, pattuglie della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine Toscana hanno proceduto all’arresto di un nordafricano di 30 anni, trovato in possesso di gr. 135,54 di hashish, gr. 7,15 di marijuana, 235 Euro, e un coltellino multiuso con lama intrisa di stupefacente.

Nell’ambito dello stesso contesto cittadino, il personale della Squadra Mobile ha controllato un gambiano del ‘82 in possesso di modica quantità di crack che, all’esito delle operazioni, essendo non in regola con la normativa sul soggiorno degli stranieri, è stato espulso dal territorio nazionale con accompagnamento al CPR.

Nel complesso, nel periodo di riferimento la Polizia di Stato di Firenze ha proceduto all’arresto di 14 persone, di cui un minore, e alla denuncia in stato di libertà di 13 maggiorenni. Sono stati controllati più di 700 persone, di cui 27 minorenni.

Nel corso delle operazioni, sono stati sequestrati circa 6 Kg di hashish, circa 800 grammi di cocaina, modiche quantità di marijuana, eroina e crack, oltre a un machete, un trincetto, un paio di tronchesi e 4 coltelli di varie dimensioni rinvenuti all’esito dei controlli a persona.