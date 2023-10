Katia Beni e Benedetta Giuntini per la Scuola Denise Latini

Venerdì 3 novembre, alle 21, si terrà al Multisala Boccaccio Cinema Teatro di Certaldo "O Bella, ciao!", evento in ricordo di Denise Latini, il cui ricavato sarà devoluto per la gestione della École maternelle Denise Latini a Daga Dialaw, in Senegal.

Sul palco Katia Beni e Benedetta Giuntini, al pianoforte Emiliano Benassai.

OFFERTA LIBERA

L'iniziativa è organizzata dal Comune di Certaldo, con il patrocinio della Regione Toscana e in collaborazione con Associazione Circolo di Idee, I bambini di Ornella, Anpi, Auser, Croce Rossa Italiana comitato di Certaldo, Spi Cgil, Associaizone Polis, Unicoop Firenze sezione soci di Certaldo.

Denise Latini ha vissuto intensamente la sua passione civile e politica, testimoniandola nel lavoro come avvocato, nell’associazionismo, nelle istituzioni. Il suo sogno era quello di poter costruire una scuola a Daga Dialaw, villaggio rurale a circa 100 KM da Dakar, isolato, dove il tasso di scolarizzazione è del 21%. Il suo lascito ha permesso di realizzare l’istituto, che rappresenta un’importante opportunità di crescita, emancipazione e cittadinanza, ma il progetto ha bisogno di continuare a crescere per perfezionarsi e offrire agli studenti e alla comunità il servizio di cui ha bisogno.

Le attività sono svolte da educatrici del villaggio, coordinate da operatori qualificati dell’associazione I Bambini di Ornella, che da molti anni opera in Senegal, in particolare nel sistema educativo.