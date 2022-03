Juventus verso la sfida del Franchi

Dopo la vittoria sull'Empoli, la Juventus rilancia le proprie ambizioni sullo scudetto. Nella semifinale di Coppa Italia fa visita alla Fiorentina da favorita per l'accesso alla finale. Comincia con l'andata al Franchi, trascinata da Dusan Vlahovic, a segno all’esordio in campionato, in Champions League contro il Villarreal e autore della doppietta decisiva contro l’Empoli. Proprio le due reti messe a segno contro la formazione di Andreazzoli hanno permesso al serbo di salire a 20 reti in Serie A, superando Ciro Immobile e issandosi in testa alla classifica marcatori.

La Fiorentina è ottava in Serie A, con 42 punti, frutto di 13 vittorie e 3 pareggi. 45 i gol segnati, 39 quelli subiti. In Coppa Italia, il percorso viola inizia con la vittoria di agosto contro il Benevento (4-0) per proseguire con il successo in casa per 2-1 contro il Benevento a dicembre, e poi agli ottavi con la pazza sfida del 13 gennaio al San Paolo, terminata 2-2 al 90' e poi vinta 5-2 durante i supplementari (uno dei cinque gol è di Vlahovic, grande ex di giornata). Ai quarti, altra vittoria in trasferta, questa volta a Bergamo, con reti di Piatek (2) e Milenkovic.

La Fiorentina ha segnato 36 gol in 14 gare casalinghe stagionali, una media di 2.6 a incontro; solo Inter (40) e Lazio (37) hanno realizzato più reti in casa tra le squadre di Serie A nel 2021/2022 considerando tutte le competizioni.