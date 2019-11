Juve-Fiorentina donne spostata a sabato 30 novembre alle 20,45

ph courtesy Violachannel

Il cambiamento per esigenze televisive. Da domani 27 dicembre in vendita i bliglietti per il match con la Roma del 20 dicembre (per i soli tifosi in possesso della Fidelity Card InViola Card Gold)

Come da comunicazione della Divisione Calcio Femminile, il calcio di inizio della gara di Serie A Femminile Juventus-Fiorentina (8° giornata), in programma Sabato 30 Novembre a Vercelli, è stato posticipato alle ore 20.45 per esigenze televisive.

Per quanto riguarda la squadra maschile, i biglietti per la gara contro la Roma, in programma per venerdì 20 dicembre alle ore 20:45, saranno in vendita a partire da domani, mercoledì 27 novembre, per i soli tifosi in possesso della Fidelity Card InViola Card Gold.

