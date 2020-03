Job Week 2020: come orientarsi per il lavoro a Firenze

Dal 23 al 25 marzo alle Cascine la quarta edizione

Dal 23 al 25 marzo si svolgerà la quarta edizione Job Week, la manifestazione dedicata all'orientamento al mondo del lavoro organizzata dallo Sportello Informagiovani del Comune di Firenze con il contributo di Fabbrica Europa.

Ogni giorno, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 gli spazi del Parc Performing Arts Research Centre (ex Scuderie Granducali - Piazzale delle Cascine 4/5/7) ospiteranno diverse agenzie per il lavoro che saranno a disposizione per colloqui, orientamento mirato, registrazione dei candidati e consultazione di tutte le posizioni aperte sul territorio.

Le agenzie partecipanti sono Adecco Italia SpA, Adhr Group - Agenzia per il lavoro Spa, AxL spa – Agenzia per il Lavoro, Areajob spa, Arkigest srl, During spa, Etjca spa, ManpowerGroup, Netmi Agenzia per il Lavoro spa, Orienta spa, Randstad Italia spa, Risorse spa, Synergie Italia spa.

Questa edizione darà spazio anche a coloro che sono interessati alle opportunità di lavoro all'estero: sarà presente Paola Bobini, consulente Eures (European employment services - Servizi europei per l'impiego) della Regiona Toscana, che illustrerà opportunità per la mobilità professionale e offerte di lavoro in Europa.

La partecipazione alla Job Week è gratuita, con iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti.

Il termine ultimo per le iscrizioni è giovedì 19 marzo 2020.

Per iscriversi, specificare nome, cognome, numero di telefono, data/e e fascia oraria di vostro interesse inviando una mail all'indirizzo infogiov@comune.fi.it (attendendo conferma da parte dello staff) oppure chiamando il numero 055 218310 da lunedì a giovedì dalle 9 alle 17 e venerdì dalle 9 alle 13.

Questo il calendario della Job Week:

Lunedì 23 marzo

ore 10 - 13: Adecco - During - Orienta

ore 14.30 - 17.30: Adecco - Arkigest - Orienta



Martedì 24 marzo

ore 10 - 13: Adhr - Axl - Randstad

ore 14.30 - 17.30: Randstad - Synergie - Eures



Mercoledì 25 marzo

ore 10 - 13: Etjca - Manpower - Netmi

ore 14.30 - 17.30: Areajob - Manpower - Risorse



Per raggiungere PARC:

Autobus - Dalla stazione SMN, prendere autobus 17C (direzione Le Cascine) e scendere alla fermata "Le Cascine".

Tramvia - Dalla fermata "Alamanni Stazione", prendere tramvia Linea T1 Leonardo (direzione Villa Costanza), scendere alla fermata "Cascine", poi 10 min ca. a piedi percorrendo Viale degli Olmi o, dalla fermata T1 "Cascine – Carlo Monni", prendere autobus 55 (direzione Poggetto – Ingegneria) e scendere alla fermata "Ippodromo del Visarno".