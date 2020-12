Italian Brass Week: Natale in Fiacchera per l'Inverno Fiorentino

Concerto itinerante di Armonie natalizie il 23 dicembre, tra Piazza Signoria e Piazza Duomo, dalle ore 12.00

Questo evento vuole ricordare le tradizioni di Firenze ovvero le carrozze del Fiaccherai, i suoi cavalli scandiranno il ritmo della performance durante il corteo per regalare al pubblico uno spettacolo insolito e caratteristico.

Per questo Inverno Fiorentino la nostra organizzazione vuole proporre eventi che saranno udibili sia dai cittadini che in tutto il mondo grazie alle trasmissioni in streaming durante tutto questo evento arrivando nelle case di tutto voi, amici appassionati della famiglia degli ottoni.

Artisti internazionali suoneranno le classiche canzoni natalizie nei luoghi più significativi della città di Firenze e siamo sicuri che la musica a bordo delle carrozze dei fiaccherai sarà una totale sorpresa per chiunque si ritroverà per le strade fiorentine IL 23 di dicembre Andrea Tofanelli, Luca Benucci e Andrea D'Amico suoneranno le canzoni natalizie più famose in un percorso che includerà piazza della Repubblica, piazza Signoria, piazza del Duomo, via dei Calzaioli solo per citarne alcune. Saranno suonati canti natalizi di tutte le nazioni del mondo per celebrare insieme un Natale pieno di musica, speranza e inviare un messaggio da Firenze con un augurio artistico-musicale capace di parlare una sola lingua attraverso la musica e l'architettura fiorentina.

Jingle Bells, Adeste Fidelis, O Tannebau faranno da colonna sonora alla città, alle sue strade, alle sue piazze, per i suoi cittadini. 3 Carrozze 3 musicisti a bordo di una Fiacchera con partenza da Piazza Signoria, percorreranno le vie fiorentine un percorso che toccherà le principali piazze e luoghi di interesse, insieme al musicista ci sarà un operatore che trasmetterà l'evento in streaming e presso il nello stesso tempo mostrerà la bellezza di Firenze con un sottofondo musicale donato dai solisti.

Il 23 dicembre, a mezzogiorno, le carrozze si sposteranno in direzioni diverse creando un itinerante armonie natalizie in tutto il centro di Firenze iniziando lo spettacolo da Piazza della Signoria e termineremo lo spettacolo in piazza Duomo intorno alle 13.