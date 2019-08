Ispezioni all'Arco di piazza Repubblica: per due giorni cambia il traffico

Dalle 9 di giovedì alle 19 di venerdì sarà chiusa via degli Strozzi (da via dei Sassetti a piazza della Repubblica) e nella zona verranno messi divieti di sosta. Verifiche di manutenzione preventiva

Domani e venerdì 2 agosto saranno effettuate alcune ispezioni all’Arco di piazza della Repubblica, noto per la grande scritta "L'antico centro della città da secolare squallore a vita nuova restituito". Si tratta di verifiche previste nell’ambito della manutenzione preventiva programmata e che riguardano tutti i monumenti.

Dal punto di vista della circolazione dalle 9 di giovedì alle 19 di venerdì sarà chiusa via degli Strozzi (da via dei Sassetti a piazza della Repubblica) mentre in piazza della Repubblica (dal numero civico 17R e 27R) saranno in vigore un restringimento di carreggiata e un divieto di transito pedonale. Nelle due strade sono previsti anche divieti di sosta.