Isolotto: bici rubate trovate dai vigili e restituite ai proprietari

Del valore di 1200 e 2000 euro, erano nascoste in una fitta vegetazione

Erano nascoste all'interno dalla fitta vegetazione in un terreno in zona Isolotto. Sono due biciclette trovate venerdì scorso dalla Polizia Municipale risultate poi rubate. Visto che i due mezzi erano in buono stato e di un certo valore, gli agenti le hanno portate presso il Reparto Sicurezza del Consumatore e del Territorio per ulteriori accertamenti. Da una più accurata ispezione è stato possibile individuare il numero di telaio e tramite le marche (Trek e Scott) alle ditte costruttrici e successivamente agli acquirenti finali. Le biciclette, del valore di 1.200 e 2.000 euro, risultavano rubate a Firenze circa un mese fa. Lunedì sono state restituite ai legittimi proprietari.